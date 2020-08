In der Wildschönau eröffnete am 23. August der Weg der Lieder. Vor allem will man mit diesem Projekt die Menschen wieder zum Singen bringen.

WILDSCHÖNAU (red). Seit kurzem gibt es auf dem Minzweg zwischen dem Ortszentrum von Oberau und dem Borstadlhof den Weg der Lieder, der am 23. August eröffnet wurde. Der Männerchor Oberau und der Tourismusverband Wildschönau haben mit großzügiger Unterstützung durch das Regionalmanagement Kitzbüheler Alpen einen musikalischen Themenweg geschaffen, der bisher einzigartig ist.

Zehn Stationen

An zehn Stationen kann man Volkslieder aus unserer nächsten Umgebung nicht nur vom Notenblatt ablesen, sondern mit einem Smartphone auch in Bild und Ton abrufen. Die Klasse 2M der MMS Wildschönau, der Afelder Dreigesang und der Männerchor Oberau stellen die Lieder vor.

Am Sonntag, den 23. August war es endlich soweit und der Weg wurde offiziell eröffnet. Die Tafeln und Bänke stehen bereit und laden ein zum Kennenlernen typischer Lieder aus unserer Tradition. Aber auch über Persönlichkeiten und Bräuchen aus der Wildschönau kann man etwas erfahren. Je nach Verweildauer bei den Liedstationen gelangt man in rund einer halben Stunde zur Jausenstation Borstadl, wo der Weg der Lieder endet.

Selber Singen

Vielleicht wird aber auch jemand zum selber Singen angeregt und setzt seinen Weg mit einem Lied auf den Lippen fort. Das wäre der eigentliche Sinn dieses Projekts – Menschen wieder zum Singen zu bringen, denn: „Wer sich net z‘ singen traut, der hat koa Schneid!“ Auch auf der Webseite des Tourismusverbands Wildschönau können die Lieder übrigens angehört werden.

