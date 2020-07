Drache ist zentrales Thema im neuen Freizeitpark des Hochtals. Wildschönau plant "Pre-Opening" in Oberau für Dezember 2020. Das Projekt überzeugte allerdings nicht alle Wildschönauer und erntete nach Baubeginn heftige Kritik.

WILDSCHÖNAU (red). Ein neues Freizeiterlebnis für Familien, das will man Einheimischen wie Touristen in der Wildschönau bald bieten. Am "Riedlhang" in Oberau entsteht derzeit ein Freizeitpark, der das touristische Ganzjahresangebot im Hochtal weiter attraktivieren soll – das Ganze eingebettet in einem naturnahen Bewegungs- und Erholungsgebiet.

Bereits Ende Jänner 2019 wurde Wildschönauern der Projektplan zum "Freizeitpark"erstmals in Oberau präsentiert. 200 Interessierte hatten sich damals dafür im Mehrzwecksaal in Oberau eingefunden.

Drache steht im Mittelpunkt

Seit 2015 arbeitet man bereits an einem Konzept, das die Attraktivierung bringen soll. Im Zentrum des Familien-Erlebnis-Zentrums steht das Wappentier der Gemeinde, den Drachen, der liebevoll "Toni" getauft wurde. Am 1. April 2020 erfolgte dann der Spatenstich für das Familienerlebnis Drachental in Oberau – trotz Corona. Nun arbeitet man auf der Großbaustelle auf Hochtouren. Der Zeitplan für das Projekt ist dabei durchaus ambitioniert. Bereits im Dezember 2020 soll das Pre-Opening für das Familienerlebnis Drachental stattfinden. Im Winter sollen bereits der Eislaufplatz und der Drachen-Flitzer genutzt werden können. Die offizielle feierliche Eröffnung ist derzeit für den Frühling 2021 angesetzt.

Danach erwartet Besucher das volle Programm: Das vielseitige Freizeitangebot im Familienerlebnis Drachental reicht vom Abenteuer See, der auch im Winter genutzt werden kann, über die Drachen-Schatzsuche, bis hin zum Drachen-Spielplatz. Als das Highlight im Park bezeichnen die Projektverantwortlichen den Drachen-Flitzer – der "modernste und sicherste Alpine Coaster in den Alpen". Zudem soll ein gemütliches Restaurant Einheimische sowie Gäste zum Verweilen einladen. Auch Nachhaltigkeit und Naturschutz sollen eine große Rolle auf dem gesamten Gelände im Zentrum von Oberau spielen. Aus diesem Grund wurden 85 heimische Bäume und über 1.000 heimische Sträucher neu angepflanzt.

Projekt ist im Hochtal umstritten

Dabei ist das Megaprojekt nicht unumstritten, schließlich will man ganze 5 Millionen Euro dafür zunächst investieren – die Grenzen nach oben sind "offen".

Den Hauptanteil zur Finanzierung übernimmt der Tourismusverband, aber auch die Gemeinde hat sich mit 600.000 Euro an diesem Projekt beteiligt. Ebenso können sich Investoren am Projekt beteiligen: Es wird eine Rendite zwischen zwei und fünf Prozent der Investitionssumme erwartet. Die Mindestinvestition liegt bei 4.000 Euro.

Dass nicht alle Wildschönauer vom Projekt überzeugt sind zeigten viele – negative und großteils anonyme – Reaktionen, die zuletzt auf der Webseite www.wildschoenau.tv im April eingingen. Kritiker hinterfragten die Sinnhaftigkeit des Projektes – auch und gerade in Zeiten der Coronakrise – und monierten, dass die Bevölkerung beim Projekt zu wenig mit eingebunden wurde, aber auch der Flächenverbrauch wurde von vielen mit Argusaugen beobachtet.

Unger: "Entscheidung war richtig"

Der Projektbetreiber und TVB-Obmann, Michael Unger, weist alle Kritikpunkte zurück. "Meiner Meinung nach war die Entscheidung, mit dem Bau trotz Corona zu beginnen, richtig. Es war ein positiver Impuls für die Wirtschaft, die in der Anfangsphase der Krise einer doch sehr düsteren Zukunft entgegengeblickt hat", sagt Unger.

Auch nach Corona sieht der Projektbetreiber noch eine Nachfrage nach Freizeitangeboten für Familien. §Mit unserem Angebot bieten wir den Einheimischen und den Gästen die Möglichkeit sich im Freien körperlich zu betätigen und nicht nur vor einem Computerspiel zu verkümmern", so Unger. Die Kritik an dem Projekt habe laut dem TVB-Obmann zum großen Teil auf der "Unwissenheit" der Kritiker beruht. "Die anfänglichen großen Erdbewegungen kamen für einige als ein Schock. Im Zuge unserer Bauarbeiten wurden gleichzeitig die 60 Jahre alte Wasserleitung von Oberau nach Niederau erneuert und die Hochspannungsleitung in unserem Bereich von einem Erdkabel ersetzt. Weiters musste für die Entsorgung der Oberflächenwässer nach behördlichen Vorgaben ein riesiges Sickerbecken gegraben werden", so Unger. All dies habe zu der Kritik geführt. Auch die Kritik an der nicht ausreichenden Einbindung der Anrainer, weist Unger zurück: Man habe lange vor Projektbeginn einen Informationsabend für die Anrainer veranstaltet und bei der Bauverhandlung hätten diese die Möglichkeit gehabt Einwände vorzubringen.

Nach Aufregung ist "Ruhe eingekehrt"

Man habe nach der ersten Aufregung der Bevölkerung Führungen mit genauen Erklärungen durch das Baugelände angeboten. Dieses Angebot sei auch von vielen angenommen worden. Es haben sich rund 350 Personen an den Führungen beteiligt. "Wir konnten damit die meisten Kritiker überzeugen und seither ist Ruhe eingekehrt", erklärt Unger.

Die Arbeiten schreiten zügig voran und der Projektbetreiber rechnet damit, dass man rechtzeitig zum Beginn der Wintersaison die alpine Hochschaubahn mit einer Gesamtlänge von zwei Kilometern und drei spektakulären Kreiseln, sowie eine Kunsteislaufbahn mit der Möglichkeit zum Eisstockschießen in Betrieb nehmen könne. Nach dem Winter soll dann der Park mit Spielsee , dem zehn Meter hohen Drachen, Mountainbike-Trails für Kinder, Pumptrack, Bagjump mit Sprungturm und Trampolin sowie der Motorikpark offiziell eröffnet werden.

FH-Studenten entwickeln Eventkonzept

In die Planung mit einbezogen ist auch eine Praxisprojektgruppe des Studienganges Sport-, Kultur- & Veranstaltungsmanagement der FH Kufstein Tirol. Diese entwickelte ein Kommunikations- und Eventkonzept für den Auftraggeber. Im Februar 2020 bekam das sechsköpfige Projektteam rund um Projektleiterin Johanna Schwarz, von Wildschönau Tourismus den Auftrag ein Kommunikations- und Eventkonzept für das Familienerlebnis Drachental zu erstellen. Die Studierendengruppe arbeitete mögliche Programmpunkte für das Pre-Opening und die offizielle Eröffnungsfeier aus und führte einen Location-Check vor Ort durch. Ideen für Marketing- und Kooperations-Aktionen waren nur einige Aufgaben der StudentInnen des Studienganges Sport-, Kultur- & Veranstaltungsmanagement der FH Kufstein Tirol. Auch die Einbeziehung der einheimischen Bevölkerung, um Vorurteile und Hemmschwellen abzubauen, waren zentrale Themen in der Zusammenarbeit. „Im Zuge unseres Praxisprojekts bekamen wir die tolle Möglichkeit, unsere eigenen kreativen Ideen in die Konzepte einzubringen und unser theoretisches Wissen direkt in der Praxis anzuwenden“, berichtet Johanna Schwarz.

