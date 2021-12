Pilotprojekt mit verstärktem Winterdienst auf ausgewählten, überregionalen Radwegen beginnt im Tiroler Unterland im Jänner 2022 und bringt verbesserte Schneeräumung auf Radwegen.

BEZIRK KUFSTEIN. Mit dem Rad unterwegs, das auch im Winter! Ein Pilotprojekt des Landes Tirol soll dies mit vermehrter Schneeräumung nun erleichtern. Der Bezirk Kufstein ist ebenfalls eine Pilotregion: Vier Teilabschnitte am Innradweg und gewisse Alltagsradwege zwischen Kundl und Kirchbichl werden ab 1. Jänner 2022 im Winterdienst betreut. Mit dabei sind in ganz Tirol sowohl Radwege im Unterland als auch im Oberland, insgesamt sind es 15,3 Kilometer an Radstrecken im Bundesland.

„Viele Menschen nutzen das Rad als Verkehrsmittel im Alltag nach Möglichkeit auch im Winter. Im Zuge dieses Pilotprojekts wollen wir die Schneeräumung auf viel frequentierten Alltagsradwegen im überregionalen Streckennetz verbessern, Erfahrungen mit dem Winterdienst auf Radwegen gewinnen und den Aufwand dafür beziffern“,

erklärt LHStv. Josef Geisler. Die Abteilung Landesstraßen und Radwege kooperiert für dieses Projekt eng mit den Gemeinden als Erhalter der Radwege.

Das sind die Radstrecken die ab Jänner im Winterdienst im Tiroler Unterland betreut werden.

Foto: Karte: Land Tirol

Diese Strecken werden betreut

Während der Startschuss im Bezirk Imst mit vier Streckenabschnitten des Innradwegs, des Radwegs Via Claudia Augusta und des Ötztalradwegs bereits am 1. Dezember 2021 erfolgte, startet der Winterdienst im Tiroler Unterland ab 1. Jänner 2022. Betreut werden vier Routenabschnitte am Innradweg und auf Alltagsradwegen zwischen Kundl und Kirchbichl mit einer Gesamtlänge von über fünf Kilometern.

Im Winterdienst betreut werden die Abschnitte Kundl-Autohofstraße bis zum Wörgler Gießen sowie von der Firma Transped in Wörgl bis zum Innsteg Wörgl. In Kirchbichl wird der Abschnitt von der Rendlbrücke bis zur Firma Primagaz und vom TIWAG-Kraftwerk bis zur Kirchbichler Innbrücke winterdienstlich bearbeitet. Um dies zu ermöglichen, musste die Straßenmeisterei Wörgl einen eigenen kleinen Traktor mit Schneepflug anmieten. (red)

