Wörgl will mit verstärkten Kontrollen organisierter Raserei in der Stadt das Handwerk legen.

WÖRGL (red). „Wir sind nicht untätig“, betont Wörgls Inspektionskommandant Franz Hohlrieder nach zahlreichen Beschwerden über nächtliche Raserei im Ortsgebiet von Wörgl. Alleine in den Monaten Juni und Juli hat es dort über 100 Anzeigen gegeben.

Für Hohlrieder ist das Problem dabei kein neues. Man stehe in einem regelmäßigen Informationsaustausch mit der Landesverkehrsabteilung. Auch für diese ist Wörgl kein neues Pflaster, wurde sie doch selbst in der "Engergiemetropole" schon tätig: mit einer verdeckten mobilen Radarmessung konnte diese über 100 angezeigte Übertretungen feststellen– das alleine im den Monaten Juni und Juli zwischen 18 und 22 Uhr.

Dabei sind diese Zahlen laut dem Inspektionskommandanten gar nicht so hoch: „Im Vergleich zum Verkehrsaufkommen sind das rund 6,5 Prozent, das ist allerdings ein niedriger Wert“, so Hohlrieder. Trotzdem will die Polizei in Wörgl den Rasern das Handwerk legen und ist deswegen regelmäßig in der Stadt unterwegs. „Aber das ist nicht so einfach. Denn die meist aus den Regionen Rosenheim, Innsbruck und Imst angereisten Raser sind gut vernetzt, wissen ganz genau, wann und wo Kontrollen von der Polizei durchgeführt werden“, so Hohlrieder. Deswegen will man vermehrt auf Zivilkontrollen setzen, wobei die Polizei hier auch schon auf Erfolge verweisen kann. „Die Anzeigen häufen sich, auch jene, die getunte Fahrzeuge betreffen.“

Kontrollen auch in der Nacht

Mittlerweile sind es durchschnittlich bis zu 25 Lasermessungen pro Monat während der Nachtstunden im Ortsgebiet von Wörgl. Tendenz steigend. Dabei ist dies kein Wörgl-spezifisches Problem. Auch in Kufstein ist das Problem bekannt, deshalb wird auch dort verstärkt gegen das „Raser-Unwesen“ vorgegangen. „Ich hoffe, wir können diese Raser so schnell wie möglich aus dem Verkehr ziehen, bevor noch etwas passiert“, sagt Wörgls Bgm. Hedi Wechner, die in dieser Angelegenheit sämtliche Maßnahmen der Polizei in Wörgl unterstützt. „Auch die Stadtpolizei ist angehalten, während ihrer Dienstzeiten ihr Augenmerk vermehrt auf Raser im Stadtgebiet zu richten. Deshalb ist auch eine Ausweitung der Dienstzeiten angedacht.“

