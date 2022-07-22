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Zauberwald am Reither Kogel begeistert bei Sommerfrische

  • 22. Juli 2022, 17:48 Uhr
Barbara Fluckinger
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Die Sommerfrische Besucher und Besucherinnen genossen am letzten Tag im Bezirk Kufstein die Aussicht am Reither Kogel. | Foto: Barbara Fluckinger
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  • Die Sommerfrische Besucher und Besucherinnen genossen am letzten Tag im Bezirk Kufstein die Aussicht am Reither Kogel.
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ORF Radio Tirol Sommerfrische schlug am Freitag ihre Zelte beim Juppi Zauberwald am Reither Kogel auf. 

REITH IM ALPBACHTAL. Der letzte Tag im Bezirk Kufstein führte die ORF Radio Tirol nach Reith im Alpbachtal. Am Freitag, den 22. Juli erkundeten rund 800 Sommerfrische Besucher den Juppi Zauberwald am Reither Kogel. Dort konnten die Besucher und Besucherinnen mit dem Losungswort Hexenküche kostenlos von 11:30 bis 15:00 mit der Reitherkogelbahn auffahren.
Oben angekommen warteten unter anderem eine kleine Hüpfburg, Riesen-Seifenblasen sowie eine Mal- und Schminkstation. 

Spaziergang und Abenteuer

Der 2,5 Kilometer lange Rundwanderweg „Juppi Zauberwald“ am Reither Kogel lud dann zu einem gemütlichen Spaziergang ein. Für die kleinen Besucher war neben dem Naturerlebnis auch viel Freizeitspaß. Unzählige Spielestationen lockten mit viel Spaß und Spannung. So wurde bei der Bastelstation eifrig "handgewerkt".
In der nächsten Woche geht es für die ORF Radio Tirol Sommerfrische in den Bezirk Landeck. Dort steht gleich am Montag unter anderem Bouldern im Silvapark Galtür auf dem Programm. 

Alle Beiträge rund um die ORF Radio Tirol Sommerfrische findest du hier.

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Die Sommerfrische Besucher und Besucherinnen genossen am letzten Tag im Bezirk Kufstein die Aussicht am Reither Kogel. | Foto: Barbara Fluckinger
Ab 11:30 konnten die Besucher im Rahmen der Sommerfrische auffahren. | Foto: Barbara Fluckinger
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