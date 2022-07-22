ORF Radio
Zauberwald am Reither Kogel begeistert bei Sommerfrische
ORF Radio Tirol Sommerfrische schlug am Freitag ihre Zelte beim Juppi Zauberwald am Reither Kogel auf.
REITH IM ALPBACHTAL. Der letzte Tag im Bezirk Kufstein führte die ORF Radio Tirol nach Reith im Alpbachtal. Am Freitag, den 22. Juli erkundeten rund 800 Sommerfrische Besucher den Juppi Zauberwald am Reither Kogel. Dort konnten die Besucher und Besucherinnen mit dem Losungswort Hexenküche kostenlos von 11:30 bis 15:00 mit der Reitherkogelbahn auffahren.
Oben angekommen warteten unter anderem eine kleine Hüpfburg, Riesen-Seifenblasen sowie eine Mal- und Schminkstation.
Spaziergang und Abenteuer
Der 2,5 Kilometer lange Rundwanderweg „Juppi Zauberwald“ am Reither Kogel lud dann zu einem gemütlichen Spaziergang ein. Für die kleinen Besucher war neben dem Naturerlebnis auch viel Freizeitspaß. Unzählige Spielestationen lockten mit viel Spaß und Spannung. So wurde bei der Bastelstation eifrig "handgewerkt".
In der nächsten Woche geht es für die ORF Radio Tirol Sommerfrische in den Bezirk Landeck. Dort steht gleich am Montag unter anderem Bouldern im Silvapark Galtür auf dem Programm.
Alle Beiträge rund um die ORF Radio Tirol Sommerfrische findest du hier.
Diese Beiträge könnten dich ebenfalls interessieren:
Link einfügen
Video einbetten
Es können nur einzelne Videos der jeweiligen Plattformen eingebunden werden, nicht jedoch Playlists, Streams oder Übersichtsseiten.
Karte einbetten
Code einbetten
Beitrag oder Bildergalerie einbetten
Foto des Tages einbetten
Veranstaltung oder Bildergalerie einbetten
Du möchtest selbst beitragen?
Melde dich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.
Du möchtest kommentieren?
Du möchtest zur Diskussion beitragen? Melde Dich an, um Kommentare zu verfassen.