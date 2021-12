13 Mandatare stimmen nach Diskussion in Gemeinderatssitzung für vorgelegten Budgetvoranschlag, 8 sind dagegen. Teile der Opposition kritisieren unter anderem Verschuldung, Personalkosten sowie -entscheidungen und Lichtfestival.

KUFSTEIN. Weihnachtsglückwünsche wurden bei der jüngsten Kufsteiner Budget-Gemeinderatssitzung am Mittwoch, den 15. Dezember mehrmals ausgesprochen. Vorweihnachtliche Eintracht unter den Gemeinderäten war aber eher weniger spürbar. Das Hauptthema der mehr als vier Stunden andauernden Sitzung im Kultur Quartier, die auch per Video-Livestream übertragen wurde, war dabei der Budgetvoranschlag für 2022. Diesen legte Bürgermeister Martin Krumschnabel den 21 Gemeinderäten zur Abstimmung vor.

So viel steht fest: Die Zeiten, in denen bei der Budgetabstimmung Eintracht oder gar Einstimmigkeit herrschte, dürften in der Festungshauptstadt vorbei sein. Das heurige Abstimmungsergebnis erinnert ein wenig an jenes vom vergangenen Jahr, stimmten doch 8 Mandatare aus den Listen Gemeinsame Kufsteiner Liste (GKL) und Neos sowie Richard Salzburger (VP) und Harald Acherer (ehemals Parteifreie, nun Neos) am Ende gegen das Budget.

Keine Erhöhung des Schuldenstandes

Bürgermeister Martin Krumschnabel legte in der Sitzung einen Voranschlag über 64,11 Millionen Euro im Finanzierungshaushalt vor. Der Investitionshaushalt umfasst beinahe 7 Millionen Euro. Die Stadt hat ihre Schulden 2021 von 26 Millionen Euro auf 23, 5 Millionen gesenkt: Die im letzten Budget vorgesehenen Schulden mussten nicht aufgenommen werden, da die 2,5 Millionen Euro an anfallenden Schulden getilgt werden konnten. Auch für das kommende Jahr ist keine Erhöhung des Schuldenstandes vorgesehen, das Niveau soll auf 23,5 Millionen Euro liegen bleiben.

In diese Bereiche wird investiert

Dennoch sind für 2022 Investitionen im Bildungs- und Umweltbereich im Budget verankert. Zu den Kernprojekten zählt unter anderem der Neubau eines Kindergartens, der im Erdgeschoss des Altenwohnheims Zell – Lindenallee integriert werden soll (die BEZIRKSBLÄTTER berichteten). Hierfür sind 407.000 Euro im Budget verankert. 100.000 Euro sind für die Sanierung des Kindergartens Endach eingeplant, die in den Jahren 2023 bis 2024 stattfinden soll.

500.000 Euro will die Stadt für den Ausbau des Radwegenetzes in die Hand nehmen. Für die Erhaltung von Gemeindestraßen will die Stadt im kommenden Jahr 1,03 Millionen Euro aufwenden, wobei davon 630.000 Euro alleine in die Sanierung des Bobwegs fließen. 260.000 Euro sind im Budget für Hochwasserschutzbauten vorgesehen, mit 240.000 Euro beteiligt sich die Stadt an der Errichtung des Wasserrettungsstützpunktes in Kufstein.

500.000 Euro müssen noch für die abgeschlossene Baustufe 4 der Fachhochschule Kufstein-Tirol seitens der Stadt als Restzahlung aufgebracht werden, für die Ausfinanzierung des Umbaus im Schulzentrum Sparchen stehen noch 250.000 Euro an.

Opposition kritisiert Budget

In der anschließenden Diskussion fielen mitunter für Kufsteiner Verhältnisse auch ungewohnt raue Töne. STR Walter Thaler (GKL) kritisierte vor allem die Verschuldung der Stadt und warf Krumschnabel vor, bei der Budget-Präsentation eine "Verschönerungstaktik" anzuwenden. "Es ist leicht von keiner Neuverschuldung oder sogar von Schuldenrückgang zu sprechen, wenn dauernd das Geld intern verschoben wird, um so die städtischen Schulden im Zaum zu halten", so Thaler. Er und seine Fraktion hätten das Vertrauen in den Bürgermeister und seine Mitstreiter gänzlich verloren.

Walter Thaler (GKL) kritisierte vor allem die Verschuldung der Stadt und sprach von einer "Vershönerungstaktik".

GR Birgit Obermüller (Neos) bemängelte in ihrer Stellungnahme unter anderem, dass man beim Kindergarten Endach jahrelang mit Sanierungsmaßnahmen zugewartet habe, "bis es richtig viel Geld kostet". Das Lichtfestival bezeichnete Obermüller indes als "Prestige-Projekt" der Stadt. "Hier profitieren weder einheimische Künstler noch ist eine Wertschöpfung für touristische Betriebe und den Handel sichergestellt", so Obermüller.

GR Birgit Obermüller (Neos) bemängelte in ihrer Stellungnahme unter anderem langes Zuwarten für die Sanierung beim Kindergarten Endach.

Auch GR Richard Salzburger (VP) kritisierte, dass Geld in Veranstaltungen, wie das Lichtfestival oder die Nacht der Kunst fließen. Darüber hinaus bemängelte er den Verschuldungsgrad und verwies auf den Gemeindefinanzbericht des Landes Tirol: "Wir sind die einzige Gemeinde im ganzen Bezirk mit einer starken Verschuldung", so Salzburger. Er vermisse eine langfristig vorausschauende Planung. "Zuerst kommt die Pflicht und dann folgt die Kür", so Salzburger weiter.

Er vermisse eine langfristig vorausschauende Planung, erklärte Richard Salzburger (VP).

Ja, mit einem "Aber"

Mit einem "Aber" stimmte die SPÖ Für Kufstein für das Budget. Für GR Alexander Gfäller-Einsank stellte der Voranschlag ein Budget dar, das "viel für aber auch einiges wider" habe. Er forderte unter anderem kostenlose Kleinkinderbetreuung durch die Stadt. Private Kindergartengruppen und Volksschulklassen, die rein durch die öffentliche Hand finanziert werden , seien ein "No Go", so Gfäller-Einsank.

Für GR Alexander Gfäller-Einsank stellte der Voranschlag ein Budget dar, das "viel für aber auch einiges wider" habe.

Auch GR Victoria da Costa (OGF) stimmte letztendlich für das Budget, mahnte aber zu mehr Mut in Sachen Klima. "Wir müssen den Klimanotstand nicht nur ausrufen, sondern in auch umsetzen. Das heißt, wo können wir kühle Inseln einbauen? Wo fehlen Bäume? Die Stadt muss sich mehr dem Klima anpassen, nicht umgekehrt", so da Costa.

Victoria da Costa (OGF) wollte noch mehr "grüne" Maßnahmen im Budget für 2022 sehen.

Es brauche in dieser Zeit viel Stabilität und Konsens in der Politik, begründete Hannes Rauch (Team Hannes Rauch) seine Entscheidung, dem Budgetvoranschlag zuzustimmen.

Parteifreie verteidigen Budget

"Das Gemeindebudget ist das Spiegelbild der Gemeinde und dieses Spiegelbild ist klar, deutlich und ausgeglichen", erklärte GR Horst Steiner (bislang BHS, nun Parteifreie).

"Das was wichtig ist in unserer Stadt und das, was das Budget widerspiegelt ist, dass es ein stabiles Budget ist und ausgeglichen ist", erklärte Vize-Bgm. Brigitta Klein (Parteifreie). Das verkörpere auch der Bürgermeister, der die Stadt durch ein schwieriges Jahr durchmanövriert habe.

GR Klaus Reitberger (Parteifreie) verteidigte die Würdigung von Menschen, die sich für Kultur in der Stadt Kufstein über das ganze Jahr einsetzen. "Es ist wichtig in dieser dunklen Zeit, den Menschen ein bisschen Freude, Zuversicht, Trost und Hoffnung fürs neue Jahr zu schenken", so Reitberger. Das Lichtfestival sei für ihn durchaus ein emotionaler Ersatz für das Neujahrsfeuerwerk und diene der Bewusstseinsbildung hinsichtlich des Klimawandels.

"Wenn jemand die Budgets ablehnt, dann lehnt er damit auch seine eigenen Budgetposten ab, die er hineinreklamiert hat", sagte STR Stefan Hohenauer (Parteifreie).

Krumschnabel: Argumente sind "hanebüchen"

"Die Argumente dagegen sind hanebüchen", erklärte Bgm. Martin Krumschnabel nach den Stellungnahmen der Gemeinderäte. Er verteidigte Investitionen in die Kultur, denn auch der Kulturbereich zähle im weitesten Sinn zur Bildung.

Auch die Schulden würden nachweislich tatsächlich zurückgehen. Beim Vergleich des Verschuldungsgrades in den diversen Gemeinden Tirols müsse man zudem pro Kopf und nicht in absoluten Zahlen rechnen. "Wenn man sich das anschaut, dann kommt man drauf, dass die Gemeinde Kufstein sehr gut dasteht", so Krumschnabel. "20,4 Millionen war der Schuldenstand der Stadt im Jahr 2010, zwölf Jahre später ist er 23,5. Alleine wenn man die Inflation rechnet, müsste er über 25 Millionen sein. Ist er aber nicht", so Krumschnabel. (bfl)

