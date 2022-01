Bgm. Hedi Wechner stellt ihr Team und Programm für die anstehende Gemeinderatswahl im Februar vor. Man wolle keine großen Versprechen machen, sondern bereits begonnene Projekte zu Ende bringen.

WÖRGL. Nun hat auch der Wahlkampf für Wörgls Bürgermeisterin Hedi Wechner begonnen. Im vorderen Listenbereich sind mit SR Emil Dander (Unabhängiges Forum Wörgl), Christian Kovacevic (SPÖ), GR Herbert Pertl, GR Gabi Madersbacher, GR Andreas Schmidt sowie GR Hans-Peter Hager "die arrivierten Kräfte zu finden", erklärt Wechner. Allerdings habe man auch viele neue Persönlichkeiten mit an Bord. Generell sei man ein sehr vielseitiges, unabhängiges Team, welches weiterhin auf "Stabilität und Einheit" setzen werde.

"Es würde wenig Sinn machen, ein vollkommen neues Programm mit noch nie da gewesenen Projekten aus dem Boden zu stampfen - die Gemeindearbeit ist vielmehr eine Fortsetzung der begonnen Maßnahmen",

so die Bürgermeisterin, die als Wahlziel neun Mandate sowie das Bürgermeisteramt anvisiert.

Verkehrskonzept in Arbeit

Am 17. Februar will man dem Gemeinderat ein ganzheitliches Verkehrskonzept inklusive Raum- und Flächenanalyse vorstellen. Da gehe es um öffentliche Verkehrsmitttel, um die Stadt der kurzen Wege, um Verkehrsvermeidung und vieles mehr. Experten hätten sich dabei auch unabhängig von den Besitzverhältnisse angesehen, wo künftig Wohnraum, Gewerbe, Büros oder aber auch ein Freischwimmbad entstehen könnte. Auch die geplante Erweiterung des Pflichtschulzentrums soll in dieser Analyse berücksichtig worden sein. Ein zusätzlicher Standort könne dabei nicht ausgeschlossen werden.

Laut Wechner wird ab April zudem ein Nachhaltigkeitskoordinator angestellt werden, welcher als Schnittstelle zwischen den verschiedenen Abteilungen der Gemeinde, den Stadtwerken, Schulen sowie dem Seniorenheim fungieren wird - Näheres zur Person wurde noch nicht bekannt gegeben.

Barcelona-Ziel erreicht

Neben insgesamt 134 abgearbeiteten Projekten (einige davon betrafen auch interne Prozesse), sei man besonders stolz darauf, dass man das sogenannte Barcelona-Ziel erreicht habe. Das bedeute, dass ein Drittel der eineinhalbjährigen bis dreijährigen Kinder in Wörgl einen Kinderbetreuungsplatz hätte. Damit sei man in einer Vorreiter-Rolle, erklärt Sozialreferent Christian Kovacevic. Zudem soll ab Herbst dieses Jahres die neue Kinderkrippe in der Martin-Pichler-Straße zwei Gruppen beherbergen können. In der Südtiroler Siedlung würde zudem ein Kinderbetreuungskomplex (geplante Fertigstellung zwischen 2023 - 2025) für jeweils vier Kindergarten- und zwei Kinderkrippengruppen entstehen, so Kovacevic. Auch in Bruckhäusl stehe neben der Erweiterung der Volksschule ein Ausbau des Kindergartens an, der Platz für weitere zwei Gruppen bieten werde. Beide Bruckhäusler Projekte will man gemeinsam mit Kirchbichl angehen.

Bei der Kinderbetreuung sei man laut GR Christian Kovacevic auf einem guten Weg.

Nordtangente nicht ohne das Land

Ein hydrologisches Gutachten für den Kreisverkehr Ost gebe es bereits. Jetzt müsse mit Grundeigentümern verhandelt werden, da man eine Verbreiterung der angedachten Straße brauche. Die Stadt könne dieses Projekt, welches bis zu 27 Millionen Euro kosten könnte, allerdings nicht alleine stemmen. Laut Wechner muss die Stadt bis 2037 jährlich rund 770.000 Euro für die Nordtangente zurückzahlen. Die Rückzahlungen für das Wave würden bis 2032 gehen und sich auf rund 800.000 Euro pro Jahr belaufen.

"Wenn diese beiden Projekte uns nicht wie ein Klotz am Bein hingen, dann hätte die Stadt pro Jahr rund 1,5 Millionen Euro pro Jahr mehr zur Verfügung",

fasst Wechner zusammen. Dass man im Wahlkampf nicht so sehr auf das Thema Freizeit setze, ist weniger dem geschuldet, dass man Freizeit nicht als wichtig genug erachte, sondern viel mehr der Tatsache, dass man zuerst die Kernaufgaben, wie zum Beispiel Kinderbetreuung, Schulerhaltung und auch Infrastrukturmaßnahmen erfüllen möchte, so Kovacevic. Trotzdem dürfe man nicht vergessen, dass einiges bereits im Entstehen sei. So soll im Herbst voraussichtlich mit dem Motorikpark begonnen. Laut Dander wird dieser kontinuierlich mit Modulen erweitert werden und nach 4 bis 5 Jahren fertig sein. (klau)

Hier noch die ersten zwölf Listenplätze

Hedi Wechner Emil Dander Christian Kovacevic Herbert Pertl Gabriela Madersbacher Andreas Schmidt Hans-Peter Hager Eva Steibl Alexander Kirchler Sabine Hochstaffl Michael Klingler Jasmin Oberhauser

