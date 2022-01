"Wir für Wörgl. - Liste Roland Ponholzer" präsentiert die Reihung. Astrid Rieser rückt auf Platz 2 vor - insgesamt befinden sich sechs Frauen unter den ersten Zwölf.

WÖRGL. Aufgrund einer firmeninternen Aufstiegschance und daraus resultierenden zeitlichen Engpässen lässt sich die vormalige Listenzweite Andrea Ager auf Platz 12 zurückreihen. Die 52-jährige Astrid Rieser nimmt die freigewordene Position ein. Sie möchte sich für soziale Themen wie Familie, Kinder & Senioren einsetzen. Für Roland Ponholzer wird dadurch nicht nur eine "perfekte Nummer 2 mit einer weiteren perfekten Nummer 2 ersetzt", sondern auch der hohe Frauenanteil beibehalten. Unter den Top 12 befinden sich sechs Frauen - auf insgesamt 42 Listenplätzen sind 19 Frauen zu finden.

Andreas Widschwenter (3) möchte die Bewegung mit seiner Erfahrung aus der Kommunalpolitik unterstützen. Wörgl brauche nun eine Veränderung, gibt sich der Rechtsanwalt entschlossen. Mit Patricia Kofler (4) sei bereits eine mögliche, zukünftige Spitzenkandidatin mit an Bord, so Ponholzer, der selbst für maximal zwei Perioden tätig sein möchte. Die 29-jährige Vertriebsleiterin und Jungbäuerin will sich für Nachhaltigkeit, Regionalität und (Land-)Wirtschaft stark machen. Gottfried Schneider (5), Direktor der Mittelschule 1, will sich um die Bildungsangelegenheiten kümmern. Mit Claudia Göhly auf Platz 24 (Schulleiterin) habe man noch zusätzliche Kompetenz in diesem Bereich gewinnen können.

In Bezug auf das Wahlziel heißt es nach wie vor: So viele Mandate wie möglich und mit Bgm. Hedi Wechner in die Stichwahl. (klau)

Hier noch die ersten Zwölf:

Roland Ponholzer Astrid Rieser Andreas Widschwenter Patricia Kofler Gottfried Schneider Thomas Reinsberger Horst Moser Ivana Preradovic Daniela Prevedel Emine Navruz Bruno Prix Andrea Ager

