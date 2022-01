Das Team von "Wörgl bewegen" rund um Bürgermeisterkandidat Michael Riedhart stellt sich vor - mit dabei sind einige bekannte Gesichter, aber auch viele Neueinsteiger.

WÖRGL. In der Stadt Wörgl sei es Zeit für Neues, so Spitzen- und Bürgermeisterkandidat Michael Riedhart vom Team "Wörgl bewegen" (VP). In vielen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern habe man in Erfahrung gebracht, was die Bevölkerung tatsächlich beschäftige. Themen wie der Hochwasserschutz, die Nordtangente oder fehlende Freizeiteinrichtungen würden laut Riedhart eines verdeutlichen:

"Die Menschen haben den Stillstand satt."

Sein Team würde sich dafür stark machen, dass es in puncto Lebensqualität wieder bergauf ginge. Man möchte "Wörgl wieder an die Spitze Tirols" führen. Leistbares Wohnen, Sicherheit, Freizeit und Land-(Wirtschaft) seien weitere zentrale Anliegen der Bewegung. Das Ziel seien mindestens sechs Mandate sowie das Bürgermeisteramt, so Riedhart. Im Gemeinderat wolle man künftig auf themenbezogene Mehrheiten setzen, um so konstruktiv für Wörgl zu arbeiten.

Elisabeth Werlberger und Michael Riedhart haben klare Ziele für die anstehende Gemeinderatswahl.

Regionalität & Soziales

Auf Listenplatz 2 befindet sich Elisabeth Werlberger. Die 47-Jährige Ortsbäuerin von Wörgl ist auch in der Landwirtschaftskammer als Obfrau für Direktvermarktung zuständig. Da möchte sie auch ansetzen. Regionalität müsse unterstützt werden, denn dies schaffe Wertschöpfung und Arbeitsplätze. Voraussetzung dafür sei auch, dass Grund und Boden für die bäuerlichen Betriebe bzw. für die Lebensmittelproduktion erhalten bleibe. Walter Altmann auf Platz 3 bringt als Sozialfachbetreuer ebenfalls klare Schwerpunkte mit ein. Er wünscht sich zum Beispiel Wohnformen, wo mehrere Generationen zusammenleben. Dabei solle man sich gegenseitig unterstützen. Die älteren Bewohner einer Anlage könnten manchmal auf die Kinder aufpassen, im Gegenzug wären die Jüngeren im Alltag den Senioren behilflich. Zudem müsse eine Einrichtung geschaffen werden, wo psychisch erkrankte Personen unter 65 Jahren aufgefangen werden. Das Seniorenheim sei dafür nicht der richtige Ort, so Altmann.

Freizeitangebot verbessern, Vereine stützen

GR Kayahan Kaya (4) und Vize-Bgm. Hubert Aufschnaiter (5) wollen ein breiteres Freizeitangebot für Wörgl. Sportplätze und Anlagen für Hobbysportler seien Mangelware. Konkret könne sich die Liste auch vorstellen, dass man die Riederwies' sozusagen reaktiviert. Dort könnte Kindern die Möglichkeit zum Skifahren geboten werden, aber auch ein Biketrail wäre vorstellbar. Aufschnaiter fügt hinzu, dass zuletzt zu wenig Budget für Sport & Vereine bereitgestellt wurden. So ginge zum Beispiel beim Motorikpark und bei einem angedachten Kinderskilift neben der Sprungschanze seit Jahren nichts weiter. Bei den Anlagen der Vereine könne ebenso immer nur das Nötigste gemacht werden - viele Sanierungen seien längst überfällig.

Wave-Nutzung noch möglich

Es brauche eine ganzjährige Schwimmmöglichkeit, dafür müssten alle zurück an den Verhandlungstisch, fordert Clemens Mayr (10). Riedhart, der von seinen Teammitgliedern als Brückenbauer zum Land und zu den umliegenden Gemeinden beschrieben wird, wolle hier alle Hebel in Bewegung setzen. Beim Wave oder auch bei der Nordtangente müsse man dran bleiben, bei der derzeitigen Stadtführung scheitere es allerdings oftmals schon am Gespräch, gibt sich der Bürgermeisterkandidat verärgert. (klau)

Hier noch die ersten zwölf Listenplätze:

Michael Riedhart, Transport Manager Elisabeth Werlberger, Landwirtin Walter Altmann, Sozialfachbetreuer für Altenarbeit Kayahan Kaya, Angestellter Hubert Aufschnaiter, Gemeindebediensteter Andreas Deutsch, Geschäftsführer Sebastian Feiersinger, Event-Manager Thomas Embacher, Angestellter Hubert Werlberger, Landwirt Clemens Mayr, Vermieter & Wirtschaftspädagoge Christina Aufschnaiter, Angestellte Gabriel Huber, Angestellter

