Sozialer Wohnbau und Kinderbetreuung sind Anliegen der SPÖ. Um der Benachteiligung von Frauen entgegenzuwirken, schlägt die Liste die Installation einer Frauenbeauftragten vor.

KUFSTEIN. Die "Liste Für Kufstein SPÖ" hat für die Festungsstadt in den nächsten Jahren viel vor und wird bei den Gemeinderatswahlen im Februar antreten. Dies mit Alexander Gfäller-Einsank als Bürgermeisterkandidaten und ohne den bislang geltenden Zusatz "Parteifreie" – dies weil es in Kufstein bereits "Parteifreie" gibt, erklärt Gfäller den Umstand. Gfäller will sich als Bürgermeisterkandidat, wie er betont, für ein lebenswertes Kufstein einsetzen. "Ich will für Kufstein arbeiten, mit all meiner Kraft und all meiner Zeit", so Gfäller. Dabei sehe man sich nach wie vor als Arbeiterpartei. Als Ziel definiert er für seine Liste drei Mandate und damit den Einzug in den Stadtrat.

Soziales Wohnen ermöglichen

Zu den Hauptthemen zählt für die SPÖ dabei die Ermöglichung von sozialem Wohnen. Die Stadtgemeinde, so Gfäller, soll Grundstücke kaufen und auf Baurecht vergeben, um so "halbwegs günstige" Wohnungen in Kufstein zu ermöglichen. Das Zubetonieren müsse darüber hinaus aufhören, Frei- und Grünlandflächen müssten in Kufstein frei bleiben.

Als zweites großes Thema listet die SPÖ in ihrem Wahlprogramm die Pflege auf. Hier soll die Gemeinde mehr Druck auf Bund und Land ausüben, um Verbesserungen und Reformen in der Ausbildung und der Arbeit in der Pflege herbeizuführen.

Kritisch sieht die SPÖ Kufstein die Privatisierungswelle, sei dies bei der Kinderbetreuung oder der Bildung. Bei den Kinderbetreuungseinrichtungen, die aktuell im Kleinkind-Bereich nur privat sind, fordert Gfäller auch öffentliche Einrichtungen, wie eine Krabbelstube. Kinderbetreuung, so die Forderung der SPÖ, soll ab dem ersten Lebensjahr in Kufstein kostenfrei sein. Was die Idee eines "Kaiser Tunnels" zur Verkehrsentlastung betrifft, so sei man seitens der SPÖ dafür, "wenn ihn jemand zahlt", das sei aber unrealistisch.

Daniel Veselinovic, Marinko Jukic, Alexander Gfäller-Einsank, Sabine Gattringer und Markus Winkler (v.l.) treten in der Festungsstadt unter der Liste "Für Kufstein SPÖ" an.

Frauenbeauftragte als Vorschlag

Ein wenig aufhorchen ließ die SPÖ bei der Listenvorstellung mit dem Vorschlag, eine Frauenbeauftragte in Kufstein zu installieren. Das ist ein lokaler Lösungsansatz der Liste, um der nach wie vor in vielen Bereichen vorherrschenden Benachteiligung von Frauen entgegenzuwirken. Diese Beauftragte sollte beispielsweise die Frauen- und Mädchenberatungsstelle Evita entlasten und eine allumfassende Koordination in diesem Bereich übernehmen.

Darüber hinaus fordert die SPÖ gratis Menstruationsartikel in öffentlichen Gebäuden und gratis Kinderkrippenplätze. Gleichstellung, so die Forderung, solle in Kufstein gelebt werden.

Die Liste

Hier ein Überblick über die ersten Fünf der Kufsteiner SPÖ:

1. Alexander Gfäller-Einsank

2. Sabine Gattringer

3. Marinko Jukic

4. Markus Winkler

5. Daniel Veselinovic

