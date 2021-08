Der Tag des Bieres wird in vielen Ländern weltweit zelebriert, findet aber je nach Land und Region an ganz unterschiedlichen Tagen statt. Der Internationale Tag des Bieres findet immer am ersten Freitag im August statt, also dieses Jahr am 6. August 2021.

WAS wünschen sich viele Männer, wenn sie so richtig durstig sind? Ob Handwerker oder Geschäftsmann — in vielen Ländern denkt der durstige Mann bestimmt an sein goldgelbes Lieblingsgetränk. Er malt sich eine dicke helle Schaumkrone aus und meint schon den herrlich bitteren Geschmack zu spüren. Was würde er jetzt für ein schönes kühles Bier geben!

Bier ist fast so alt wie die Menschheit. Seit Jahrtausenden beliebt, ist es in vielen Ländern heute ein fester Bestandteil der regionalen Kultur. Leider ist es vor allem in manchen Teilen Europas durch übermäßigen Konsum auch zu einem Problem geworden. Bei mäßigem Konsum kann Bier mit seinen einzigartigen Eigenschaften und dem unverwechselbaren Geschmack allerdings ein wahrer Genuss sein.

Seit wann wird Bier gebraut?

Gemäß alten sumerischen Keilschrifttafeln, die in Mesopotamien gefunden wurden, war Bier dort schon im 3. Jahrtausend v. u. Z. erhältlich. Etwa zur gleichen Zeit kam Bier auch in Ägypten und in Babylon auf den Tisch. In Babylon, wo 19 verschiedene Biersorten bekannt waren, war das Brauen von Bier sogar gesetzlich geregelt. Der Kodex Hammurabi enthielt Vorschriften, die beispielsweise den Bierpreis betrafen und deren Missachtung mit dem Tod bestraft werden konnte. Auch im alten Ägypten war Bier ein beliebtes Getränk, das überall im Land gebraut wurde. Das älteste schriftliche Rezept für das Brauen von Bier wurde bei archäologischen Ausgrabungen in Ägypten zutage gefördert.

Vor 505 Jahren, Anno 1516, wurde das Reinheitsgebot für Bier verkündet. Daraus folgte: „In unser Bier gehört nur Wasser, Malz, Hopfen und Hefe.“ Anlass dafür gab der bayerische Herzog Wilhelm IV. auf einem Landständetag in Ingolstadt. Er forderte, dass zum Brauen nur wenige natürliche Zutaten verwendet werden dürfen.

Vor Erlass des Reinheitsgebotes wurde Bier auf kuriose Weise auf seine Qualität geprüft. Als wirkungsvollste Methode im 15. und 16. Jahrhundert wurde laut Überlieferung eine Bank mit Bier bestrichen. Amtliche Prüfer in Lederhosen setzten sich auf die Bank und mussten drei Stunden lang still sitzen bleiben. Erst auf Kommando sprangen sie zusammen auf. Das Bier war einwandfrei, wenn die Bank an der Hose kleben blieb. Wehe aber, die Bank blieb stehen, dann wurde das als offensichtliches Vergehen des Brauers bestraft.

Bier hat wahrhaft viele Gesichter. In Maßen getrunken kann es sogar gesund sein. Es enthält nämlich verschiedene wichtige Vitamine und Mineralstoffe wie Riboflavin, Folsäure, Chrom und Zink. Nach Ansicht mancher Fachleute kann maßvoller Biergenuss dazu beitragen, Herzkrankheiten und Hautproblemen vorzubeugen. Wer aus den angebotenen Sorten und Marken eine gute Wahl getroffen hat und nicht zu viel trinkt, wird an diesem leckeren und erfrischenden Getränk seine Freude finden.

Vielleicht sollte man den biblischen Rat aus dem Bibelbuch der Sprüche Kapitel 20 Vers 1 ernst nehmen. „Der Wein (oder das Bier) ist ein Spötter. Alkohol ist unbeherrscht. Wer dadurch auf Abwege kommt, ist nicht klug

Lassacher Hermann Kufstein