Vor knapp zwei Jahren wurde das Projekt „AUF DIE WADL’N FERTIG LOS“ ins Leben gerufen. Ziel war es, mit Spaß und Sport, vorwiegend mit Radfahren, Geld für den Sozial- und Gesundheitssprengel von Gemeinden der Region 31 (Alpbach, Reith i. Alpbachtal, Brixlegg, Münster, Brandenberg, Radfeld, Rattenberg) zu sammeln. Schon 2020 konnten durch verschiedene Aktionen, wie der „Reitherkogel Trophy“ bereits 1.500,- EUR an den Sprengel übergeben werden.

Der Projektgründer Christian Haas startete heuer zu seiner „Lebenstour“ am 18.August in Athen, in Griechenland und radelte durch sieben Länder die gesamte Strecke heim nach Reith im Alpbachtal. Via Facebook und Whats App berichtete er täglich über sein Abenteuer, vorbei an den Waldbränden in Athen und Umgebung, bis zur rasanten Abfahrt vom Felbertauern. 26 Tage lang wurden beindruckende Bilder und Stories auf Facebook „mein Reith“ gepostet, und haben unzählige Spenderinnen und Spender dazu animiert, „Kilometer zu kaufen“. Die Reise über gesamt 2.545 km und 30.000 Hm, sowie 360.300 Kurbelumdrehungen hatte er sich längst selber finanziert, so dass jeder Euro direkt auf dem Spendenkonto IBAN: AT97 2050 8000 2215 5501 landete.

Bei einem grandiosen Empfang mit vielen „Fans“, an der Spitze Bgm. Johann Thaler wurde der Radler pünktlich am 12.9. 2021 im „Moritzhäusl“ begrüsst.

Ziel war es, die 2.545 km in Euro „zu erradeln“ dieses Ziel wurde bei weitem übertroffen!

Somit konnte bei der Jahreshauptversammlung des Sozial – und Gesundheitssprengels der Region 31 EUR 6.600.- zur Subvention von „Essen auf Rädern“ übergeben werden.

Der Dank geht hier an alle Spenderinnen und Spender, durch die dieses Projekt zum Erfolg geworden ist.

Und es sind weitere Aktionen geplant: „AUF DIE WADL’N FERTIG LOS „