Gedächtnismahlfeier an den Tod Jesu

Die wichtigste Feier des Jahres

Viele Christen verbinden den Frühlingsbeginn mit Jesus Christus, dem Ende seines Lebens und seiner Auferstehung. Jehovas Zeugen auf der ganzen Erde bereiten sich auf diesen besonderen Anlass vor. Das Passahfest, oder Abendmahl findet dieses Jahr am 15.April 2022 nach Sonnenuntergang statt.



Was bedeutet die Gedenkfeier an Jesu Tod für Jehovas Zeugen?

Felix Hetzenauer ein junger Zeuge Jehovas aus dem Bezirk äußert sich dazu wie folgt....

„Gerade in diesen turbulenten Zeiten schätze ich die Perspektive, die sich durch den Tod Jesu eröffnet, als stabilisierenden Anker für mein Leben.

Die Pandemie hat vor allem junge Menschen in den letzten Jahren sehr beschäftigt so auch mich, viele sind psychisch angeschlagen. Die schlimmen Ereignisse die wir Tag für Tag beobachten, Kriege und Elend, da ist wenig Positives. Wir Jugendlichen haben große Sorgen vor der Zukunft. Als Zeuge Jehovas bin ich sehr dankbar dafür, dass Jesus für uns gestorben ist, ich bin voller Wertschätzung dafür, wie es sich auf mein Leben auswirkt und welche Hoffnung ich dadurch erhalte.“



Wie gestaltet ihr als Familie diese Zeit?

"Einige Tage vor der Feier, lesen wir die Ereignisse der letzten Woche Jesu auf Erden in den Evangelien nach. Wir beschäftigen uns damit, wie wir seine Lebensweisheiten im Alltag umsetzen können und was sein Tod für uns persönlich bedeutet."



Wie gestaltet die Glaubensgemeinde diese Zeit

„Am 15. April 2022, dem Tag des Passahs, wird die Feier zum Gedenken an den Tod Jesu abgehalten. Die Festrede geht auf die damit verbundenen Zukunftsperspektive ein, die durch viele Prophezeiungen abgesichert ist. Am bekanntesten sind die Beschreibungen aus dem Bibelbuch Jesaja.

In diesen Tagen unternimmt die Gemeinde besondere Anstrengungen, brieflich oder persönlich dazu einzuladen. Zur Einstimmung auf die Feier wird am Samstag vor dem Gedenkgottesdienst in einem 30-minütigen Vortrag das Thema "Echte Hoffnung – wo zu finden?" beleuchtet. Dies ist der 9. April 18:30 Uhr. Besonders in dieser turbulenten Zeit der Menschheitsgeschichte geben uns die Gedanken aus Gottes Wort eine Aussicht auf eine wunderbare Welt ohne Krieg und Krankheit, die nicht mehr lange auf sich warten lässt.“

Die Glaubensgemeinden aus dem Bezirk Kufstein, in Wörgl und Kufstein und Kramsach/Umgebung freuen sich besonders darauf, diese besonderen Zusammenkünfte in ihren Königreichssälen (Gotteshäusern) zum ersten Mal nach fast zwei Jahren wieder „live“, also vor Ort gestalten zu können.

Die Teilnahme, online oder vor Ort, ist kostenlos und es finden weder Sammlungen noch Spendenaufrufe statt. Wer die Veranstaltungen digital besuchen möchte, kann die Zugangsdaten über folgenden Kontakt erhalten: hermann.lassacher@gmail.com

Warum sich die Zeit nehmen?

„Dieser Tag betrifft jeden Menschen persönlich“, so ein Sprecher von Jehovas Zeugen. „Wir glauben nicht nur, dass der Tod Jesu die Befreiung für Menschen darstellt, sondern dass Jesus die beste Regierung vom Himmel aus anführen wird. Er wird unsere globalen Probleme hier auf der Erde ein für alle Mal lösen.“

Weitere Hinweise und Informationen findet man auf der Webseite jw.org und im Video „Warum starb Jesus?“

Gedächtnismahlfeier:

15.April 2022

Königreichssaal Wörgl, Madersbacherweg 17

für die Gemeinde Wörgl um 19:30 Uhr

für die Gemeinde Kramsach und Umgebung um 21:30 Uhr

Königreichssaal Kufstein, Kaiserjägerstrasse 32

für die Gemeinde Kufstein um 19:45 Uhr

Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen!

Kontakt : Hermann Lassacher +4367764608934 hermann.lassacher@gmail.com