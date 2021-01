Camembert einfach selbst gemacht – in einem Online Workshop für zuhause!

Isabella Bösch-Weiss vom Biobauernhof „hofwärts“ leitet die Herstellung Schritt für Schritt an

Termin: 1. Februar 2021, 17:00 – 20:30 Uhr

Wer lernen will, aus Milch Käse zu machen, der kann das nun online tun. Wir treffen uns online zum Käse machen! Die Biobäuerin und Selbstversorgerin Isabella Bösch-Weiss stellt das Rezept vor, dann gehen die Teilnehmenden in ihren eigenen Küchen ans Werk.

Der Käse:

Der Käse entsteht in mehreren Phasen, dazwischen treffen sich alle für Fragen, ein paar Basics übers Käsen oder zum Plaudern. Am Ende des Abends reift bei jedem zu Hause ein Stück Camembert, etwa zwei Wochen später ist er genussfertig.

Vorwissen ist nicht notwendig, eine normal ausgestattete Küche ist ausreichend.

Für die Reifung ist eine Umgebung von Vorteil, in der es zwischen 12 und 18 Grad und eine hohe Luftfeuchtigkeit hat, z.B. ein Keller.



Und so geht`s: Zutaten – Zubehör und Technik

Anmeldung per Link:

https://www.dienetzwerkerinnen.at/anmeldung-cambert-workshop/



Zutaten:

• 2 l Rohmilch bzw. nicht homogenisierte Milch

• 20ml Naturjoghurt (entspricht etwa 1 TL, das Joghurt kann aus Kuh-, Schaf- oder Ziegenmilch sein)

• etwas Weißschimmel von einem Camembert

• Lab (kommt per Post)

• Salz

Zubehör:

• 1 Topf mit Deckel zum Erwärmen der Milch

• 1 Back-/Brat-/Koch-Thermometer (zur Not tut es auch ein Fieberthermometer mit digitaler Anzeige)

• 1 Schneebesen

• 1 Handtuch oder Decke (zum Einwickeln und Warmhalten des Topfes – alternativ im Backofen  warmhalten)

• 1 langes Messer (z.B. Brotmesser)

• 1 Schöpfer (im Idealfall ein Siebschöpfer)

• 1 Käsesieb (kommt per Post)

• 1 Reifematte (kommt per Post)

• 1 ausgekochtes Geschirrtuch oder Babywindel

Kosten:

Der Preis beträgt € 35,-/Person.

Darin enthalten sind der Workshop-Beitrag sowie die Zusendung der Labtablette, der Käseform (ohne Käsesieb kostet es € 5,-weniger) und der Reifematte.

Technik:

Das Online-Coaching wird mittels MS Teams abgewickelt.

Teilnehmer*innen benötigen einen Computer, Laptop oder ein mobiles Gerät, Audio und eine Webcam sowie eine Internetverbindung.

Der Link wird vor dem Workshop zugesendet und bei technischen Problemen gibt es Unterstützung durch Dr.in Jutta Pauschenwein von der FH Joanneum, die den reibungslosen Online-Ablauf garantiert.