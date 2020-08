TIROL (sch). Überraschungen blieben in der 2. Hauptrunde des Kerschdorfer Tirol Cups nicht aus. Der SV Brixen sorgte mit dem Rauswurf des SV Kirchbichl für die größte Überraschung. Umhausen besiegte die Union aus Innsbruck und Hippach den FC Söll. Einen knappen Cuperfolg feierte der SK Ebbs über den FC RiederBau Schwoich. Ebbs stützte sich auf eine solide Abwehrarbeit mit einem starken Fabio Guglberger im Tor. Keine Probleme gab es für Kundl, Fügen und dem SV Innsbruck. Mayrhofen gewann ganz klar in Bruckhäusl.



Kirchdorf (weiß) siegte über den bisherigen Cupschreck FC Bad Häring mit 2:1 Toren.

Foto: Schwaighofer

hochgeladen von Friedl Schwaighofer

Nach dem Meisterschaftsstart in der nächsten Woche steht für die verbleibenden Clubs die 3. Cup-Hauptrunde in Form einer "Englischen Spielwoche" an. Spieltermin für den Kerschdorfer Tirol Cup 2020/21 ist der 11. August 2020.

Keine Probleme gab es für Mayrhofen (gelb) beim FC Bruckhäusl.

Foto: Schwaighofer

hochgeladen von Friedl Schwaighofer

Alle Ergebnisse der 2. Hauptrunde

Ergebnisse Kerschdorfer Tirol Cup: 31. Juli und 1. August 2020.



Seefelder Plateau : Völser SV 0:6 (0:4)

SPG Axams/Grinzens : FC Koch Türen Natters 0:2 (0:0)

Zell/Ziller : SC Kundl 0:3 (0:1)

SV Raika Kolsass/Weer : SVI 1:4 (1:1)

Haiming : SV Zams 3:5 (2:0)

Westendorf : SK St.Johann 0:4 (0:1)

SPG Oetz/Sautens : SPG Arlberg 2:3 (1:3)

Stumm : SC Mils 0:3 (0:1)

Fritzens : SV Fügen 1:10 (0:4)

SK AVZ Pillerseetal : SPG Hopfgarten/Itter 2:1 (1:1)

Stans : Vomp 3:0 (2:0)

Brixen : SV Kirchbichl 4:0 (1:0)

Umhausen : Union Innsbruck 3:2 (3:1)

SPG Finkenberg/Tux : Absam 1:5 (1:4)

Bruckhäusl : Mayrhofen 1:6 (1:4)

Hippach : FC Söll 2:1 (0:1)

Thaur : SV Weber Beton Oberperfuss 3:2 (0:1)

Vils : SPG Silz/Mötz 0:7 (0:5)

Schwoich : SK Ebbs 0:1 (0:0)

Stumm : SC Mils 0:3 (0:1)

FC B&W Glasbau Bad Häring : SV Steinbacher Kirchdorf 1:2 (0:1)

IAC : FC Zirl 2:0 (2:0)

Oberhofen : SV Kematen 1:6 (1:3)

FC Stubai : FC Volders 2:4 (0:2)