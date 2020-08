KUFSTEIN/TIROL (sch). In der Tiroler Bezirkshauptstadt Kufstein werden noch in dieser Woche drei internationale Fußball Testspiele durchgeführt. Die Testspiele finden in der Kufstein Arena unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nach dem Sommer 2019 und dem darauffolgenden Aufstieg von der 2. in die 1. Deutsche Fußball Bundesliga macht Arminia Bielefeld auch 2020 in Scheffau am Wilden Kaiser Station, für ein Vorbereitungscamp auf die neue Fußball Bundesliga Saison 2020/21.

Internationale Testspiele in Österreich unter Ausschluss der Fußballfans.

Die Testspiel Spielpaarungen für diese Woche in der Kufstein Arena:

Arminia Bielefeld vs. VfB Stuttgart

Hamburger SV vs. Arminia Bielefeld

VfB Stuttgart vs. Hamburger SV