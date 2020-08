ÖSTERREICH (sch). Die WSG Tirol kickt in der neuen Fußball Meisterschaft wieder in der Österreichischen 1. Bundesliga. Die Tiroler haben nach der Bekanntgabe der Zurücklegung der Bundesliga Lizenz von Mattersburg und der Entscheidung der Bundesliga wieder Planungsfähigkeit für die höchste Österreichische Fußball Profiliga. Trainer Thomas Silberberger und sein Team nahmen ja erst kürzlich das Training für die in vier Wochen beginnende Meisterschaft auf. Somit ist Tirol auch im Spieljahr 2020/21 in der 1. Bundesliga vertreten. Der Fußballclub aus Wattens will für die neue Saison "Muskeln" zeigen. Vor allem aus der Erfahrung der vergangenen Bundesligasaison die Lehren ziehen um den Ligaerhalt aus eigener Kraft zu schaffen.