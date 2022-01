TIROL. Österreichische Skibob-Meisterschaften am Patscherkofel in Innsbruck. Staatsmeister im Super-G, Riesenslalom und in der Kombination wurde Markus Achleitner (SBC Steyr, OÖ). Den Staatsmeister-Slalomtitel sicherte sich Leonhard Wegmayr (SBC Linz, OÖ). Staatsmeisterschaftsmedaillen gab es auch für die Gastgeber vom Team Skibob Tirol. Martin Gastl vom SBC Raika Münster gewann Bronze im Super-G, Riesenslalom und in der Kombination. Harald Auer vom SBC Raika Münster war mit Bronze im Slalom erfolgreich.

Heimische Erfolge

Auch bei den österreichischen Meisterschaften waren die Tiroler mit 5 Mal Gold und insgesamt 17 Medaillen erfolgreich. Bei den Damen sicherte sich Nina Knapp Bronze im SL und der Kombination. In der Klasse M30 holten sich Martin Gastl Gold in SL, SG und Kombination und Bronze im SL, Harald Auer Silber in RSL, SG und Kombination sowie Bronze im SG, Florian Lechthaler Gold im RSL, Silber im SG und Bronze in der Kombination, Martin Knapp Bronze im Slalom, Georg Lechthaler (Klasse M40) Bronze im RSL und Walter Klammer Gold im RSL und Silber im SG (Klasse M50).