Oberlangkampfen, wie Brixen spielten eine TOP-Vorbereitung. Daher war es ein spannendes aufeinandertreffen zum ersten Pflichtspieltermin. Die erste Möglichkeit gehörte den Hausherren. Die ersten zwei Treffer erzielten aber die Gäste eher der SR Oberlangkampfen den Anschlusstreffer zum 1:2 Halbzeitstand markierte. Die Gäste hatten mit einem 2:4 Auswärtssieg auch das bessere Ende für sich und steigt somit in die zweite Hauptrunde des Kerschdorfer Tirol Fußballcups 2020/21 auf.



Die 2. TFV Hauptrunde im Tirol Cup folgt am 1. August 2020.

Fr. 24.07.20 18:15 SPG Rinn/Tulfes : Stumm 3:4 (2:2)

Fr. 24.07.20 18:15 Niederndorf : Schwoich 1:9 (1:4)

Fr. 24.07.20 18:15 FC B&W Glasbau Bad Häring : Thierse 2:0 (0:0)

Fr. 24.07.20 18:30 SPG Axams/Grinzens : Matrei 3:1 (0:0)

Fr. 24.07.20 19:15 Vomp : Angerberg 2:1 (1:1)

Fr. 24.07.20 19:30 Westendorf : Langkampfen 2:2 (1:1) 4:3 i.E.

Fr. 24.07.20 19:30 SPG Finkenberg/Tux : Buch 3:1 (3:1)

Fr. 24.07.20 19:30 Wipptal : SV Raika Kolsass/Weer 0:2 (0:0)

Fr. 24.07.20 19:30 Landeck : Umhausen 2:4 (2:1)

Fr. 24.07.20 19:30 Going : SV Steinbacher Kirchdorf 1:3 (1:0)

Fr. 24.07.20 19:30 SPG Patsch/Ellbögen : Absam 1:1 (0:1) 6:7 i.E.

Fr. 24.07.20 19:30 SPG Lechtal : Seefelder Plateau 3:3 (1:2) 3:4 i.E.

Fr. 24.07.20 20:15 SPG Arlberg : Schönwies/Mils 3:2 (2:2)

Sa. 25.07.20 17:00 Stans : Achenkirch 1:1 (0:1) 4:2 i.E.

Sa. 25.07.20 17:00 Oberlangkampfen : Brixen 2:4 (1:2)

Sa. 25.07.20 17:30 SPG Mieminger Plateau : FC Stubai 1:3 (1:1)

Sa. 25.07.20 18:00 Lechaschau : IAC -:- (-:-)

Sa. 25.07.20 18:00 St.Leonhard : Vils -:- (-:-)

Sa. 25.07.20 18:00 Aldrans : Fritzens -:- (-:-)

Sa. 25.07.20 18:00 Breitenbach : Mayrhofen -:- (-:-)

Sa. 25.07.20 18:00 SK AVZ Pillerseetal : Kirchberg -:- (-:-)

Sa. 25.07.20 18:00 Rum : Bruckhäusl -:- (-:-)

Sa. 25.07.20 18:00 Paznaun : Haiming -:- (-:-)

Sa. 25.07.20 18:00 Jenbach : Hippach -:- (-:-)

Sa. 25.07.20 18:00 SPG Oetz/Sautens : Stams -:- (-:-)

Sa. 25.07.20 18:00 Längenfeld : Reutte -:- (-:-)

Sa. 25.07.20 18:00 Sellraintal : Thaur -:- (-:-)

Sa. 25.07.20 18:00 SPG Hopfgarten/Itter : Walchsee -:- (-:-)

Sa. 25.07.20 18:30 Zell/Ziller : Münster -:- (-:-)

Sa. 25.07.20 19:00 Sölden : SV Weber Beton Oberperfuss -:- (-:-)

Sa. 25.07.20 19:00 Oberhofen : SPG Prutz/Serfaus -:- (-:-)