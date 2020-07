Der Tiroler Eis- und Stocksportjugend stehen mit den Sportanlagen von Brixlegg und Hochfilzen zwei sogenannte Nachwuchs Stützpunkte zur Verfügung. Vor fünf Jahren wurden die Jugend-Nachwuchszentren (JESZ) für Eis- und Stocksport Österreichweit installiert. Für den Ö-Nachwuchs gab es in dieser Zeit viele Nationale, wie auch Internationale (EM, WM) Erfolge.

Dementsprechende Würdigung

Nun erhielten die Tiroler Stocksportvereine des SV Brixlegg (Bezirk Kufstein) und EV Hochfilzen (Bezirk Kitzbühel) zum fünfjährigen Jubiläum eine dementsprechende Würdigung ihrer Verdienste um den Stocksportnachwuchs in Form der Enthüllungen von jeweils einer Ehrentafel bei den Stützpunkt Sportstätten. In Brixlegg war unter vielen Gästen auch BÖE Jugend- und Schulsport Koordinator Bernd Zambo zu Gast, der sich sehr positiv über die Tiroler Nachwuchsarbeit äußerte.

Hauptehrengast in Hochfilzen war Hochfilzens Bürgermeister Konrad Walk. Ein besonderer Dank soll an dieser Stelle aber an Barnie Reiter (SV Brixlegg), TLEV-Jugendfachwart und JESZ Betreuer Hannes Mair, Brixlegg Standortobmann Stefan Schneider und Alois Baumann (EV Hochfilzen) ausgesprochen werden.