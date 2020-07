KUFSTEIN (sch). Eine über 30-jährigen HC Kufstein Vereinsgeschichte die ganz bestimmt sehr eng mit der Funktionärs und Obmann Arbeit von Gerhard Wilhelm in Verbindung steht. Im Besonderen hatte es ihm der Wintersport angetan, was auch auf seine Familie zurückzuführen ist. Hier ein Revue und seine Zusammenfassung seiner Lebens-Vereinsgeschichte.

Es geschah der Kinder wegen

Begonnen hat seine Funktionärstätigkeit im Jahr 1989 als Schriftführer der Kufsteiner Schiläufer Vereinigung, da damals Sohn Thomas unbedingt zu den Schirennen wollte.

"Im Jahr 1991 wollte mein Sohn unbedingt mit dem Eishockey Spielen anfangen, da das ja viel cooler war, das ließ er sich auch nicht mehr ausreden, aber er hat zu mindestens beim KSV sehr gut Schifahren gelernt",

...so Gerhard Wilhelm der auf 26 Jahre auf Tätigkeit eines Vorstands Funktionär (4 Jahre Kufsteiner Schiläufervereinigung / 22 Jahre Hockeyclub Kufstein) zurückblicken kann.

Iris Luchner und Bruno Kölich waren für ihn im Vorstandsbereich langjährige vereinsprägende Wegbegleiter. Alle drei haben sich bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung nicht mehr zur Neuwahl gestellt um die Geschicke des Hockeyclub Kufstein in jüngere Hände zu legen.

REVUE der Funktionärstätigkeit

Spieler mit Krücken auf der Bank



Nach etwa fünf Jahren wurde ich zusammen mit Hermann Kaltenböck als Eishockey Betreuer der Nachwuchsmannschaft unserer Söhne vergattert, da wie üblich, sich kaum einer der anderen Eltern dafür zur Verfügung stellen wollte. Wir beide waren aber nicht nur Betreuer und Fahrer der Mannschaft, teilweise mussten wir auch als Trainer herhalten, z. Bsp. bei Spielen in Ehrwald ( wo wir überhaupt nur zwei Verteidiger dabei hatten, die beide 60 Minuten durchspielen mussten, nur der Alexander Sonntag gönnte sich eine Strafzeit von zwei Minuten. Oder aber in Kitzbühel, wo wir nur sechs Spieler zur Verfügung hatten. Spielen konnten wir nur deshalb weil sich der frisch operierte Thomas Kaltenböck mit einem Spielleibchen ausgestattet, mit Krücken zur Spielerbank hüpfen konnte.

Aufstieg zum Kassier-Stellvertreter

Es dauerte dann ganze zwei Jahre bis der Raimund Feher drauf gekommen ist, was mein erlernter Beruf war, deshalb heuerte er mich im Schwimmbad im Sommer bei ca. 35 Grad als Kassier Stellvertreter an, um endlich Ordnung in die Buchhaltung zu bringen.

Es gelang mir dann im Jahr 2000 die Ökobox als Vereins Hauptsponsor zu gewinnen. Im März 2001 organisierte ich mit einer Pariser Bekannten für unsere Mitglieder einen fünftägigen Vereinsausflug nach Paris, incl. Buskosten, Übernachtung mit Frühstück, Paris Besichtigung bei Nacht, Bootsfahrt auf der Seine um ganze ATS 1.400,00 ( € 101,74 ). Die Kosten der Juniorenmannschaft übernahm die Firma Ökobox zur Gänze, auch bei den Vereinsmitgliedern wurde ein Teil von der Ökobox finanziert.

Da in weiterer Folge Kassier Raimund Feher mit 30. April 2002 aus dem HCK Vorstand ausgeschieden ist, übernahm ich dessen Stelle mit 01. Mai 2002 als HCK Kassier.

Eigener Nachwuchs kam nicht zu kurz

Im Herbst 2002 unternahmen wir dann mit der Junioren-und Kampfmannschaft einen dreitätigen Vereinsausflug zur Therme Geinberg, der ebenfalls zum Großteil von der Firma Ökobox finanziert wurde. Für manche Spieler / Trainer und Betreuer ein unvergessliches Erlebnis, wie unsere junge Mannschaft der Therme neues Leben eingehaucht haben, speziell in der Disco.

Ein kurzer Rückblick auf Prämien und Ausrüstung: So nebenbei sei also noch erwähnt das zu dieser Zeit (2002) die gesamte Kampfmannschaft für die gesamte Saison eine Punkteprämie in Höhe von € 5.000,00, und einen Ausrüstungszuschuss in Höhe von € 3.800,00 erhalten hat, wenn man es mit heute vergleicht, unvorstellbar.

Es sollte was Neues entstehen

Im Sommer 2003 kam das Gerücht auf, dass die Stadtgemeinde im Sinn hat, die neu erbaute kanadische Freifläche, die zwischenzeitlich als Ersatz für die große Eisfläche, die für den Neubau der Kufstein Arena als Bauplatz dienen musste, errichtet wurde, so zu belassen, und keine zusätzliche große Eisfläche mehr zu bauen. Das rief meinen Sohn Tobias auf den Plan, der mit seiner Cousine Denise eine Unterschriftenaktion für eine Eisarena Kufstein ins Leben rief. Innerhalb von ca. 14 Tagen brachten die beiden ca. 3.200 Unterschriften zusammen, in dem sie in Kufstein von Haustür zu Haustür gegangen sind und sich die Unterschriften zusammen bettelten. Diese Unterschriften wurden dann vom damaligen Vorstand Hans Schwarzmayr und Markus Atzl, sowie mir, an Bürgermeister Marschitz übergeben, was dann offensichtlich ein Umdenken bei der Stadtgemeinde Kufstein bewirkte. Im Herbst 2003 wurde vom Gemeinderat der Beschluss gefasst, das eine geschlossene Eishalle gebaut wird (auf die wir übrigens heute noch warten). Im Jahr 2004 wurde dann mit dem Neubau der Eisarena Kufstein begonnen, im August 2005, kurz vor der Fertigstellung wurden die Bauarbeiten jedoch durch das Jahrhundert Hochwasser gefährdet. Innen wurde geschweißt, was das Zeug hielt, draußen stand der Inn schon fast bis zur Straße. Gerettet hat die Eisarena eigentlich nur, dass in Wörgl dann der Damm gebrochen ist, sonst wäre die gesamte Eisarena ca. einen halben bis dreiviertel Meter unter Wasser gestanden.

Eisarena Eröffnung mit Kufstein Cup



Die Eröffnung der neuen Eisarena erfolgte dann am 26. Oktober 2005 mit einem tollen Rahmenprogramm. Ich organisierte den ersten Kufsteincup mit damals acht Mannschaften aus Finnland, den Nationalteams Slowenien und Österreich Jahrgang 1991 und 1992 / Süd-und Nordtirol / Bayern.

Internationale Eishockey Nachwuchs Vergleichskämpfe (Länderspiele) in der Kufstein Eisarena.

Foto: Schwaighofer

hochgeladen von Friedl Schwaighofer

Vorstandswechsel im Jahr 2008

Mit 01. Mai 2008 erfolgte dann ein Vorstandswechsel, da der bisherige Obmann Hans Schwarzmayr, und der Obmann Stv. Markus Atzl ihre Ämter zurücklegten. Es war dann ein bisschen schwierig, einen neuen Vorstand zu finden, da vom neu geplanten Vorstand (Gartner Hubert/Fischbacher Robert/Simmer Rüdiger/Feistauer Klaus und Gabi Langer) niemand den Obmann Posten übernehmen wollte, da sie neu im Geschäft waren. So wurde ich drei Tage vor der Neuwahl gebeten den Obmann für ein Jahr zu übernehmen, wo schlussendlich dann mehr als zwölf Jahre daraus geworden sind.

Obmannjahre für Gerhard Wilhelm

2009: Im darauf folgenden Jahr schieden Hubert Gartner / Robert Fischbacher und Gabi Langer aus dem Vorstand aus Zeitgründen aus. Dafür wurden folgende Personen in den Vorstand neu aufgenommen: Bruno Kölich (Obmann Stv.) Iris Luchner (Schriftführerin) und Jürgen Bruimann (sportlicher Leiter).

2010: Ab dem Jahr 2010 hat der Vorstand des HCK beschlossen, mit seiner U 11 Nachwuchs Mannschaft an der österr. Nachwuchs Bundesliga teilzunehmen. Federführend waren die beiden Herren Hubert Gartner, und Andreas Haaser, die die gesamte Abwicklung dieser Mannschaft insgesamt vier Jahre betreuten.

2012: In der Saison 2011/2012 gewannen wir das erste Mal den Meistertitel in der Tiroler Eliteliga. Abgeschlagen vom achten Platz schalteten wir zuerst die Nummer eins der Vorrunde Wattens aus. Wir haben Wattens sprichwörtlich den Nerv gezogen, denn der überlegene Tabellenführer mit dem Punktbesten Clubna (102 Punkte in der Vorrunde) wurde kämpferisch so unter Druck gesetzt, das sie einfach nicht zu ihrem Spiel kamen. Im Halbfinale musste dann Zirl dran glauben, dabei wurde von unseren Fans das halbe Zirler Stadion fast abgefackelt. Zum Schluss im Finale wurde dann der Bezirksrivale Kundl empfangen. Dieses Spiel wurde durch mich von den Medien ziemlich aufgeschaukelt. Mit Glück konnten wir dann noch eine Einstufung als Hochsicherheitsspiel vermeiden. Auf jeden Fall, die Kufsteiner Zuschauer waren aufgerüttelt, und das letzte Final Heimspiel wollten sich ca. 1.300 Zuseher nicht entgehen lassen. Auch zum letzten Finalspiel in Kundl begleiteten uns ca. 600 Zuseher, als der Meistertitel dann feststand, wurde drei Tage von der Mannschaft, mit den Fans in Kufstein zu Recht gefeiert.

2013: Im Jahr 2013 wurde vom Vorstand des HCK beschlossen, eine eigene Damenmannschaft, zusammen mit Kitzbühel zu gründen, und als SPG Kitzbühel/Kufstein, vorerst an der Tiroler/Vorarlberger Meisterschaft teilzunehmen. Federführend war zu Beginn der EC Kitzbühel, da dieser Verein mehr Spielerinnen stellte. In weiterer Folge stellte sich heraus, dass diese Mannschaft einfach viel zu stark für die teilnehmenden Vereine war. Um mehr gefordert zu werden, entschloss man sich dann, auch an der österr. Bundesliga teil zu nehmen.

2018. In der Saison 2017 / 2018 konnten wir den Meistertitel in der Eliteliga nochmals wiederholen, die Siegesfeiern waren aber nicht mehr so spektakulär, und dauerten nur noch zwei Tage.

Der Kassier Rüdiger Simmer schied 2018 aus dem Vorstand aus, und wurde durch Bruno Kölich ersetzt.

Erfolge in den vergangenen zwölf Jahren

Sieben Meistertitel bei der Kampfmannschaft und bei den Damen. Sechs Vizemeister bei der Kampfmannschaft und der 2. Mannschaft. Fünf Meister in den NW Klassen.



Auch die Mädels kamen zu Eishockey Meisterehren.

Foto: Schwaighofer

hochgeladen von Friedl Schwaighofer

Fazit: Wir haben es geschafft, dass der Eishockeysport in Kufstein salonfähig wurde, was durch die Zuschauer Zahlen bei den Heimspielen unterstrichen wird. Wir haben nicht nur die meisten Zuschauer in dieser Meisterschaft in ganz Tirol, sondern auch die meisten Sport-Veranstaltungsbesucher von allen Kufsteiner Vereinen.

Ende bedeutet Neuanfang für neuen Vorstand



Der jetzige Vorstand scheidet mit einem weinenden, und einem lachenden Auge aus seinen Funktionen aus. Mit einem weinenden, weil wir glauben, dass wir unsere Aufgabe ziemlich gut, trotz mancher Kritik gemacht haben. Mit einem lachenden Auge, weil wir frohen Mutes sind, dass der neue Vorstand unsere Arbeit und den eingeschlagenen Weg dementsprechend weiter führen wird, wobei der Hauptaugenmerk auf die Ausbildung unseres Nachwuchses ausgerichtet ist. Die Schienen dafür wurden bereits in den letzten Jahren gelegt. Deshalb freut es uns auch besonders, dass jetzt fünf ehemalige HCK Spieler das Ruder übernehmen werden, und frischen Wind, neue Ideen und Zielsetzungen in den Verein einbringen werden, was dem Verein nur gut tun kann.

Selbstverständlich werden wir, sollte es gewünscht sein, immer hilfreich dem neuen Vorstand zur Seite stehen, ich werde unter anderem weiter den Kufsteincup im Namen des Hockeyclub Kufstein organisieren, und betreuen.

HC Kufstein Vorstand 2020.

Foto: Schwaighofer

hochgeladen von Friedl Schwaighofer

Der neue Vorstand 2020



Roland Luchner ( Obmann )

Florian Atzl ( Kassier )

Alexander Sivori ( Schriftführer )

Andreas Luchner ( Nachwuchsleiter )

Willi Lanz ( sportlicher Leiter )