Der Sport ist wieder zurück und zum Teil sogar mit Zuschauern. Eine vorgegebene Anzahl von Fans im Indoor- wie Outdoor-Sport wird sprichwörtlich losgelassen, um zu testen, wie vernünftig sich die Amateur-Sportwelt verhält. Der Radsport konnte sich in der vergangenen Woche da ein gutes Zeugnis ausstellen. In dieser Woche folgt der Amateur-Fußballsport im TFV-Unterhaus. Vorbereitungsspiele zeigen schon jetzt, wie süchtig der Fan in dieser Sportart ist.

Vernünftig war auch die begrenzte Anzahl der 500 sehr disziplinierten Besuchern im Kulturbereich "Klassik am See" am Hechtsee. Sport- und Kulturfans (Radsport und Konzert) auf einer erfolgreichen gemeinsamen Schiene in der Stadt und im Bezirk Kufstein. In dieser Beispielhaftigkeit sollte sich auch ein gesitteter Fußballfan bewegen. Und sollte sich das Thema Wave Wörgl (Sanierung) ebenfalls zum Positiven wenden, dann fühle ich mich auch - "wieder richtig da".