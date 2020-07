Die Spannung war zu spüren im Erlenaustadion. Beide Mannschaften gingen mit dem guten Gefühl, einer gut gelaufenen Meisterschaftsvorbereitung in dieses Cupspiel der 1. Hauptrunde des TFV Kerschdorfer Tirol Cups 2020/21. Die Vorbereitungsergebnisse von Brixen und OLKA versprachen einen spannenden Cupfight, der sich von der ersten Minute an auch einstellte.

Zusatz: Regionalligastart am Wochenende: Freitag spielt Wörgl zu Hause gegen Schwaz (19:30). Kufstein muss im ersten Spiel zu den Wacker Amateuren.

Oberlangkampfen (blau) vs Brixen (weiß) 2:4 (1:2).

Foto: Schwaighofer

hochgeladen von Friedl Schwaighofer

Oberlangkampfen vs. Brixen 2:4 (1:2)

Erste Spielminute und erste Top-Chance für Oberlangkampfen. Das beeindruckte das von Andreas Hölzl betreute Team aus dem Brixental aber wenig. Bereits eine Minute später der erste, und in diesem Spiel nicht der letzte Konter des SV Brixen, der aber gleich zur 0:1 Gästeführung durch Maximilian Aschaber führte. Danach eher ein ausgeglichenes Spiel mit vielen Mittelfeldaktionen. In der 20. Spielminute ein Ebenbild der 0:1 Gästeführung. Schnelles Umschaltspiel, Angriff von der linken Seite, wobei nur der Torschütze nicht Maximilian Aschaber, sondern den Namen Roman Beihammer trug. Doch OLKA hatte eine Antwort. Mit einer starken Ballannahme im Strafraum legte sich Egzon Gashi den Ball zurecht und hämmerte nur drei Minuten später das Leder in die Maschen des Tores vom SV Brixen. Noch größer wurde die Freude der Hausherren als Mensur Sainovic in der 50. Spielminute den Ausgleichstreffer erzielte. Jetzt waren wieder die Gäste gefordert und die lieferten. Nur wenige Minuten nach dem Ausgleich markierte der dritte Brixner Torschütze (Markus Grahammer) erneut die Führung (2:3) der Gäste. In der 62. Spielminute musste Hasan Dogan (OLKA) mit "Rot" vom Platz. Mit einem Spieler weniger konnten die Hausherren das Spiel nicht mehr an sich reißen. Der vierte Treffer in der Nachspielzeit, eine Draufgabe. Maximilian Aschaber, er erzielte in der zweiten Spielminute den ersten Treffer der Begegnung, setzte in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Tor zum 2:4 Endstand den Schlusspunkt in einem mehr als interessanten Cupspiel.

2. Hauptrunde - Spielpaarungen



Die Spieltermine Kerschdorfer Tirol Cup: 31 Juli und 1. August.



Do., 30.07.20 19:30 Seefelder Plateau : Völser SV -:- (-:-)

Fr., 31.07.20 19:00 SPG Axams/Grinzens : FC Koch Türen Natters -:- (-:-)

Fr., 31.07.20 19:30 Zell/Ziller : SC Kundl -:- (-:-)

Fr., 31.07.20 19:30 SV Raika Kolsass/Weer : SVI -:- (-:-)

Fr., 31.07.20 19:30 Haiming : SV Zams -:- (-:-)

Fr., 31.07.20 20:00 Westendorf : SK St.Johann -:- (-:-)

Fr., 31.07.20 20:15 SPG Oetz/Sautens : SPG Arlberg -:- (-:-)

Sa., 01.08.20 15:00 Fritzens : SV Fügen -:- (-:-)

Sa., 01.08.20 17:00 SK AVZ Pillerseetal : SPG Hopfgarten/Itter -:- (-:-)

Sa., 01.08.20 17:00 Stans : Vomp -:- (-:-)

Sa., 01.08.20 17:00 Brixen : SV Kirchbichl -:- (-:-)

Sa., 01.08.20 18:00 Umhausen : Union Innsbruck -:- (-:-)

Sa., 01.08.20 18:00 SPG Finkenberg/Tux : Absam -:- (-:-)

Sa., 01.08.20 18:00 Bruckhäusl : Mayrhofen -:- (-:-)

Sa., 01.08.20 18:00 Hippach : FC Söll -:- (-:-)

Sa., 01.08.20 18:00 Thaur : SV Weber Beton Oberperfuss -:- (-:-)

Sa., 01.08.20 18:00 Vils : SPG Silz/Mötz -:- (-:-)

Sa., 01.08.20 18:00 Schwoich : SK Ebbs -:- (-:-)

Sa., 01.08.20 18:00 Stumm : SC Mils -:- (-:-)

Sa., 01.08.20 18:00 FC B&W Glasbau Bad Häring : SV Steinbacher Kirchdorf -:- (-:-)

Sa., 01.08.20 18:00 IAC : FC Zirl -:- (-:-)

Sa., 01.08.20 19:00 FC Stubai : FC Volders -:- (-:-)

Sa., 01.08.20 19:00 Oberhofen : SV Kematen -:- (-:-)