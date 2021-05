Weltmeisterin Lisa Hauser zu Gast beim LLC Walchsee. Der LLC Walchsee ist einer von bisher über 6000 teilnehmenden Österreichischen Sportvereinen der Servus TV Initiative „Mehr Bewegung“. Die Kinder aus dem Ort und vom Langlaufclub Walchsee standen für zwei Stunden im Mittelpunkt.

WALCHSEE. Am Pfingstmontag besuchte Biathlon Weltmeisterin Lisa Hauser, auf Initiative des Salzburger TV Senders, den Tiroler Langlaufclub der Tiroler Kaiserwinkl Seegemeinde Walchsee. Es war einer ihrer kürzeren Anreisewege für Veranstaltungen ihres dicht gefüllten Terminkalnders, stammt sie doch aus Reith vom Nachbarbezirk Kitzbühel. Lisa Hauser kam nach Walchsee und trainierte am Feiertagsnachmittag mit mehr als 50 Kindern auf einem vom LLC Walchsee angelegten Trainings Parcours mit insgesamt sechs Stationen, und machte so auf die Vereinsunterstützende Initiative des TV Senders (15 Millionen Euro für: "Mehr Bewgung für die Bewegung" ) aufmerksam. So wie die Biathlon Weltmeisterin unterstützen zahlreiche prominente Österreichische Sportler diese Aktion für mehr Bewegung der 6 bis 16 jährigen Kinder, und zwar österreichweit.

Gut vorbereitet

Bürgermeister Dieter Wittlinger (links) und LLC Obmann Peter Wilhelm (rechts) überreichten ihre Gastgeschenke und würdigten die Vorbildfunktion der Weltmeisterin für den nachwuchssport.

Der LLC Walchsee unter Obmann Peter Wilhelm und sein Vereinsteam zeigte sich auf den hochrangigen Sportlerbesuch gut vorbereitet und legte den roten Teppich aus. Auch Bürgermeister Dieter Wittlinger stellte sich mit einem Blumengruß ein und vom Verein gab es für Österreichs erste Biathlon Weltmeisterin einen kulinarischen Gruß der Biokäserei Walchsee.

Kinder standen im Mittelpunkt

LLC Walchsee - Servus TV Aktion "Mehr Bewegung für die Bewegung".

Lisa Hauser trainierte mit mehr als 50 Kindern auf einem vom LLC Walchsee angelegten Trainings Parcours mit insgesamt sechs Stationen. Dazu Lisa Hauser:



„Der Nachmittag erinnert mich schon sehr stark an meine Zeit wo ich als Kind mit dem Langlaufsport begonnen hatte, bevor ich später immer mehr die Kombination zum Biathlonsport suchte.“

Zum Abschluss der 90 minütigen Trainingseinheiten gab es einen gemeinsamen Laufstaffel-Wettbewerb mit Zielwurf und Fehler-Strafrunden sowie einen Sammelkreis mit vielen Fragen der Kinder an die Weltmeisterin.