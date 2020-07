BEZIRK (red). Die 61. Jahreshauptversammlung der Schützengilde Münster fand aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie etwas verspätet, aber dennoch gut besucht am 10. Juli 2020 im Dorfcafé Münster statt. Sie stand ganz im Zeichen der erfolgreichen Wettkämpfe der abgelaufenen Saison. Die KK-Sportschützen waren bei der SG Langkampfen zur Bezirksmeisterschaft zu Gast.

Pünktlich durfte Oberschützenmeister Friedl Anrain die versammelten Mitglieder und Ehrengäste begrüßen. Nach kurzem Totengedenken brachte OSM Friedl Anrain seinen traditionellen Rückblick auf das vergangene Schützenjahr. Trotz der insgesamt mehr als 140 Aktivitäten fielen leider einige für den Verein wichtige Veranstaltungen dem kursierenden Virus zum Opfer. So konnten beispielsweise das geplante 60-Jahr-Jubiläumsfest, das allseits beliebte Ostereierschießen oder auch die Siegesfeier der Bezirksrundenwettkämpfe, welche Münster im Luftgewehr sensationell für sich entscheiden konnte, nicht durchgeführt werden. Abgerundet wurde der Rückblick mit einer tollen und kurzweiligen Fotopräsentation.

Sportberichte und Ehrungen

Es folgten kurze Sportberichte der Sportleiter Luftpistole (Georg Troger), Luftgewehr (Georg Kostenzer) und Jungschützen (Julian Anrain und Thomas Kostenzer), ehe die Ehrung langjähriger Mitglieder auf der Tagesordnung stand. So wurden fünf langjährige Mitglieder für 40 Jahre Treue (Hans-Peter Kostenzer, Hannes Kostenzer, Franz Mai, Christian Mai und Georg Kostenzer) sowie Hans Rinner für 60-jährige Mitgliedschaft mit einer Urkunde und einem Abzeichen ausgezeichnet. Manfred Hofbauer wird zu einem späteren Zeitpunkt das silberne Ehrenzeichen des Tiroler Landesschützenbundes überreicht bekommen – dies hätte ursprünglich bereits im Rahmen unseres Jubiläumsfestes passieren sollen.

Neuwahl des Vorstandes

Bürgermeister Werner Entner leitete anschließend die Wahl des neuen, teils verjüngten, Vorstandes. Als Oberschützenmeister für die nächsten drei Jahre wurde Friedl Anrain bestätigt, 1. Schützenmeister bleibt Manfred Hofbauer. Die Aufgaben des 2. Schützenmeisters wanderten zu Julian Anrain. Georg Kostenzer übernimmt weiterhin die sportliche Leitung der Sparte Luftgewehr. Alle aus dem Vorstand ausgeschiedenen Mitglieder erhielten als Dank für ihre langjährige Arbeit ein kleines Präsent überreicht.

Nach freundlichen Worten der geladenen Ehrengäste konnte die 61. Jahreshauptversammlung mit einem dreifachen „Schützen Heil“ beendet werden. Bei einer kleinen Jause und Getränken wurde – natürlich unter Einbehaltung des verordneten Mindestabstands – noch einige Stunden lebhaft diskutiert und gefeiert.

Traditions-Schießstätte Langkampfen



KK Bezirksmeisterschaft 2020 - SG Langkampfen.

Am traditionellen Kleinkaliber-Stand in Langkampfen wurden am vergangenen Samstag die KK-Bezirks-Meisterschaften 2020 ausgetragen. Die Bewerbe: 3 x 20 Schuss; 2 x 30 Schuss; 60 Schuss liegend; 40 Schuss sitzend aufgelegt; 40 Schuss stehend aufgelegt. Wettkampfleitung: BezSM, BezSpl-LG, Walter Patka. Kampfrichter: OSM Patka Thomas KR SG-Thierberg. EDV-Auswertung: Andreas Schwaiger OSM Breitenbach. Die Wettkampfleitung hatte BezSM, BezSpl-LG, Walter Patka. Die Siegerehrungen wurden von BezOSM Hannes Bodner und LSM, BezSM Manfred Schachner durchgeführt.

Medaillenspiegel

Gilde G S B

1 SG Angerberg 2 0 0

2 SG Sportschützen Scheffau 2 0 0

3 SG Breitenbach 1 1 2

4 SG Kirchbichl 1 1 1

5 SG Ebbser Schützen 1 1 0

6 SG Wörgl 1 1 0

7 SG Schwoich 1 0 1

8 SG Brandenberg 0 1 0

Klassen Bezirksmeister von der Jugend bis zu den Senioren:

Szentannai Marcel - SG Scheffau (2 x); Peer Franziska - SG Angerberg (2 x); Adamer Klaus - SG Breitenbach; Rothleitner Günther - SGKirchbichl; Praschberger Adolf - SG Ebbs; Rothleitner Susanne - SGKirchbichl; Entner Reinhard - SG Wörgl; Kreisser Christine - SG Schwoich.