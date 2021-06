Walchsee bewegt vieles - Menschen, Geld, Erde und Wasser. Sommeraktiver Langlaufclub. Baustelle Fußballplatz. Triathlon Europameisterschaft.

WALCHSEE. Viel Bewegung in viele Richtungen sorgt in Walchsee für Gesprächsstoff, nicht nur im Ort, sondern auch über die Ortsgrenzen der Kaiserwinkl-Gemeinde hinaus.

Leuchtende Kinderaugen

Biathlon-Weltmeisterin Lisa Hauser besuchte für mehrere Stunden den LLC Walchsee für ein Nachwuchstraining.

Foto: Schwaighofer

hochgeladen von Friedl Schwaighofer

Strahlende Kinderaugen gab es nicht nur beim Nachwuchs des LLC Walchsee, sondern auch bei den Betreuern, Vereinsfunktionären, Eltern und Großeltern. Der Grund? Biathlon-Weltmeisterin Lisa Hauser hatte sich zu einem Parcours-Trainingslehrgang für die Nachwuchsabteilung des Walchseeer Langlaufclubs angesagt. Sportsoldatin Lisa Hauser unterstützt als Österreichs Spitzensportlerin die Servus-TV-Aktion "Mehr Bewegung für die Bewegung" für die Sportjugend von 6 bis 16 Jahren. Das 90-Minuten-Training wurde mit einem gemeinsamen Staffellauf und einer Kinderfrage- und Autogrammstunde abgeschlossen. Ein Fotoserienbericht ist auf www.meinbezirk.at abrufbar.

Dauerthema Sportplatz

Viel an Erdbewegungen und Diskussionen gibt es derzeit um den Fußballplatz des SV Walchsee aufgrund eines neu angelegten Hauptplatzes. Ein gemeindepolitisches Dauerthema war der im Jahr 2000 damals neu eröffnete Fußballplatz von Beginn an. Dazu Bürgermeister Dieter Wittlinger, der in der Seegemeinde über 15 Jahre auch als Vereinsobmann des SV Walchsee tätig war:



"Gemäß Gutachten (von Rasen Mehnert) wurde bei der Errichtung Ende der 90er-Jahre nicht auf die schon geltende ÖNORM-gerechte Bauweise von Fußballplätzen Rücksicht genommen."

Der Vergleich - früher und heute

Beide Sportplätze mit Kabinengebäude wurden damals um ca. 650.000 Euro errichtet. Das Kabinengebäude wurde mit mehr als 5000 Stunden Eigenleistung erbaut. Heute kostet die Sanierung, eigentlich muss nur von einem Neubau des Hauptplatzes gesprochen werden, laut dem den BEZIRKSBLÄTTERN vorliegenden Vergabemail von Sportplatz-Planer Ing. Laurin Hosp netto 662.350,87 Euro (Bruttozahler Gemeinde - 794.821 Euro). Neben dem Aufbau in Schichten, die eine unterschiedliche Wasserdurchlässigkeit haben, wurden zusätzlich Längs- und Quer-Drainagen errichtet sowie eine Flutlichtanlage und Bewässerungsanlage installiert. Von Land Tirol und ASVÖ gibt es dafür Fördermittel. Im Vorfeld konnte der Pachtvertrag mit Grundbesitzer Helmut Schönauer über das Jahr 2031 hinaus bis in das Jahr 2050 verlängert werden. Vom SVW-Obmann Matthias Erharter wird mitgeteilt, dass sich der Verein bereits mit vielen Stunden Eigenleistung eingebracht habe und diese auch weiterhin bis zur Eröffnung im Jahr 2022 getätigt würden. Die Meisterschaft 2021/22 wird am bisherigen Trainingsplatz gespielt.

SV Walchsee Obmann Matthias Erharter.

Foto: Schwaighofer

hochgeladen von Friedl Schwaighofer

Walchsee kürt Europameister

Wasser und Muskelkraft in Bewegung halten heißt es für die Triathlon-Athleten bei der Walchsee Challenge 2021. Der Countdown für den Start am 24. Juni für die Vergabe von Europameistertiteln in drei Disziplinen (Aquathlon, Mitteldistanz und Aquabike) mit einem passenden Präventionskonzept laufen auf Hochtouren.