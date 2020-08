FR - 7. August: Eröffnungsfeier "beweg.grund" Open House ab 14 Uhr, Innsbrucker Str. 25, Wörgl (Infos unter www.beweggrund.tirol).

FR/SA/SO - 7. bis 9. August: Start Tiroler Unterhaus Fußball Meisterschaft (TFV). Spieltermine auf www.tfv.at abrufbar.

SA - 8. August: Sportschützen KK-Landesmeisterschaft liegend Mixed Wettbewerb. Landeshauptschießstand Innsbruck/Arzl.



SA - 8. August: Frauen Base-Soft-Ball ab 12 Uhr, Valkyries Kufstein vs. Linz Witches, Sportanlage Weissach.



SA - 15. August: Triathlon in Thiersee zur ÖM und Tiroler-M, Sprint-, Kurz- und Kindertriathlon, Jedermann-Triathlon.

SA - 22. August: Der URC-Ebbs veranstaltet das legendäre Gaudirace von Ebbs auf die Aschingeralm. Das Rennen findet mit Massenstart (14 Uhr) statt.

SO - 16. August: Baseball 2. BL West am Erich Silverio Field in Ebbs (ab 13 Uhr). Pirmoser Vikings vs. Dornbirn Indians II.

SA/SO - 29. bis 30. August: Landesmeisterschaft Stocksport, Zielwettbewerb in Kundl (SA - Schüler, Jugend und Junioren, SO - Damen und Herren).

FR/SA/SO - 28. bis 30. August: ÖFB Fußball Cup Heimspiel für den SV Wörgl gegen Vöcklamarkt. Genauer Termin folgt.