ÖSTERREICH (sch). Tirols Triathlon Elite war am Wallensee nicht zu schlagen. Staatsmeistertitel in der Sprintdistanz für Triathlet Luis Knabl (Raika Tri Telfs - Pfaffenhofen) und Triathletin Therese Feuersinger (Wave Tri Team TS Wörgl - Niederndorferberg). Für Knabl war es nach 2015 der zweite Titelgewinn. Auch für die junge Niederndorferberg Athletin Therese Feuersinger war es bereits der zweite Titelgewinn und empfahl sich damit auch für die Europameisterschaft die Ende August in Tartu (EST) ausgetragen wird.