Nach erfolgreicher Durchführung der ersten Runde des diesjährigen Tirol Cup Anfang August an der Schützengilde Schwoich / Bezirk Kufstein, hat sich nun der Innsbrucker Landeshauptschießstand bereit erklärt, für Tirols Großkaliberschützen - unter Einhaltung aller notwendigen Sicherheitsvorkehrungen - die zweite Runde von 18. – 19. September 2020 auszurichten.

Ergänzend sei dazu angemerkt, dass der Tirol Cup üblicherweise aus 6 Runden besteht. Trotz des Lockdowns und dem Verlust der Frühjahrssaison wurde seitens der Entscheidungsträger der einzelnen Tiroler Schützenvereine beschlossen, diesen in reduzierter Form mit voraussichtlich 3 Runden im Herbst durchzuführen.

Daher treten nun im September & Oktober erneut Top-Schützen wie die aktuelle österreichische Rekordhalterin auf die Duellscheibe, Elke Pickert (SG Schwoich), die amtierenden Tiroler Meister Matthias Schneider (SV Brixlegg) sowie Stefan Klingler (SG Hopfgarten) und der Sieger des ersten Tirol Cup, Josef Achorner jun. (SG Hopfgarten) gegeneinander um den Gesamtsieg an.

Insgesamt werden im Rahmen des Tirol Cup 2020 gesamt rund 300 Durchgänge in zwei verschiedenen Disziplinen (30/30 – Duellscheibe und 20/20 Präzisionsscheibe) geschossen.

Der Gesamtsieger jeweils für beide Disziplinen wird im Zuge der Durchführung der letzten Runde gekürt, welche am 03. Oktober 2020 an der Schützengilde Wörgl stattfinden wird.

ZU DEN DISZIPLINEN

SGKP FFWGK: Sportliche Großkaliberpistole Faustfeuerwaffen - Großkaliber

Auf eine Distanz von 25 Metern wird jeweils mit Faustfeuerwaffen des Kalibers 9mm bzw. .38 Spezial geschossen, wobei es in zwei Disziplinen ein Maximum von 600 bzw. 400 Ringen zu erreichen gilt.

Duell und Präzision

Auf die Duellscheibe werden 60 Schuss in unterschiedlichen Zeitlimits auf einer Distanz von 25 Metern geschossen. Die schnellste Serie ist dabei in 20 Sekunden zu absolvieren, innerhalb denen 5 Schuss abzugeben sind.

Bei der Präzisionsscheibe werden zwar nur 40 Schuss auf eine Distanz von 25 Metern abgegeben, das Ziel ist jedoch deutlich schwieriger zu treffen: der mit 10 gewertete Mittelring ist mit 5cm Durchmesser gerade einmal halb so groß wie bei der Duellscheibe!