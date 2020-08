KUFSTEIN (sch). Die Fußballer von Arminia Bielefeld bezogen in Scheffau/Tirol (Region Wilder Kaiser) im Fünf-Sterne-Hotel "Kaiserlodge" vor drei Tagen ihr Quartier für das Bundesliga Vorbereitung Trainingslager in den Bergen Tirols.

Auftakt Heldencup 2020 blieb torlos Rotterdam Torhütere Justin Bijlow.

Foto: Schwaighofer

hochgeladen von Friedl Schwaighofer

Im Auftaktspiel gegen Feyenoord Rotterdam in der Kufstein Arena gam es ein torloses Remi. Das Spiel gegen den 15-maligen Meister der Niederlande Eredivisie darf das Unentschieden als Erfolg gewertet werden. Auf dem Spielfeld der Kufstein Arena war der deutsche Bundesliga Aufsteiger das dominierendere Team von zwei gut spielenden Heldencup Teilnehmern.

Die Teams im Vergleich



Rotterdam Kapitän Leroy Fer (am Boden) gegen Marcel Hartel (Bielefeld, rechts).

Foto: Schwaighofer

hochgeladen von Friedl Schwaighofer

Gesamtmarktwert Arminia Bielefeld: 25,5 Millionen EURO; 4 x Zweitligameister der deutschen Fußball Bundesliga; 1 x Drittligameister.

Gesamtmarktwert Feyenoord Rotterdam: 93,8 Millionen EURO; 1 x Europapokalsieger der Landesmeister; 15 x Holländischer Meister der Eredivisie; 13 x Holländischer Pokalsieger.

Die weiteren Spiele im Heldencup in Kufstein

Hamburg spielt heute (26. August) um 16 Uhr gegen den VfB Stuttgart und will im Spiel in der Kufstein Arena zeigen, dass Hamburg nicht nur bei den Konzerten in der Elbphilharmonie begeistern kann. Das Spiel in der Kufstein Arena ist aber für Fans und Besucher auf Grund der Corona Pandemie gesperrt.

Die Elbphilharmonie in Hamburg.

Foto: Schwaighofer

hochgeladen von Friedl Schwaighofer

Arminia Bielefeld vs. Feyenoord Rotterdam am 25. 08. 2020, Endstand 0:0 (0:0).

Hamburger SV vs. VfB Stuttgart am 26. 08. 2020 um 16 Uhr (Servus TV Livestream)

Feyenoord Rotterdam vs. Hamburger SV am 28. 08. 2020 um 16 Uhr (Servus TV Livestream)

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld am 29. 08. 2020 um 15 Uhr (Servus TV Livestream)