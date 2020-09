Die Biokäserei Walchsee feierte eine erste Eröffnung im neuen Gebäude. Die offizielle Eröffnung soll im Oktober folgen.

WALCHSEE (be). Direkt an der Landesstraße in Walchsee haben die Biobauern der Region ihre neue Sennerei errichtet (die Bezirksblätter berichteten). Am 1. September wurden die Türen geöffnet, die offizielle Eröffnung folgt voraussichtlich im Oktober.

1904 wurde die Sennerei von rund 100 Bauern als Genossenschaft gegründet, 1994 erfolgte der prägnante Schritt, als sich sechzig von ihnen zur biologisch-ökologischen Landwirtschaft entschieden. Zuletzt stand die Sennerei im Ortszentrum von Walchsee, doch das Gebäude entsprach nicht mehr den heutigen Anforderungen, weshalb sich die Bauern zum Neubau entschlossen haben. Für das alte Gebäude gibt es mehrere Interessenten, die Entscheidung ist jedoch noch nicht gefallen.

Neue Anlage wird erst hochgefahren

Momentan wird die Milch an andere Sennereien verkauft, weil die Produktion im neuen Gebäude noch nicht aufgenommen werden konnte. „Zum Teil wurden Anlagen im alten Gebäude abgebaut und diese werden nun hier installiert“, sagt Sennerei-Obmann Thomas Loferer bei einer Betriebsführung anlässlich der Eröffnung des Verkaufsladens. Die Biomilch ist nicht nur bei den Sennereien im Kaiserwinkl begehrt, auch die Südtiroler nehmen diese gerne ab. Deshalb wäre es Loferer Recht, wenn er noch mehrere Lieferanten hätte, um neben der Produktion auch den Milchverkauf als weiteres Standbein beibehalten zu können. Insgesamt drei Wochen lang gibt es in Walchsee keine Produktion, bevor die neue Anlage hochgefahren wird.

Mehr Personal und erweitertes Angebot

Mit der neuen Sennerei wurde der Personalstand verdoppelt. Vor allem im Käseverkauf und dem Bistro ist Bedarf gegeben. Ab sofort kann in der Biokäserei also auch gegessen werden, zwei Köche stehen für die täglichen kulinarischen Köstlichkeiten – vorwiegend aus Käse zubereitet – hinter dem Herd. Neue Geschäftsführerin ist Marissa Dünser, Vize-Bgm. von Kössen, und sie hat das Verkaufen und alles, was damit zusammenhängt, von der Pike auf gelernt. Im Verkaufsladen werden auch Produkte der Kaiserweis-Mitglieder und einigen Partnerfirmen verkauft. Bgm. Dieter Wittlinger bezeichnete die Biokäserei Walchsee als Vorzeigebetrieb und gratulierte zum gelungenen Neubau.

