Ein Forschungsteam tüftelt aktuell an einem personalisierten Innenskischuh und will die sportliche Fußbekleidung damit ins digitale Zeitalter bringen.

KUFSTEIN. Der Skischuh dürfte wohl zu den wichtigsten Ausstattungen eines Skifahrenden gehören. Um die Suche nach dem perfekten Modell zu erleichtern, arbeitet ein Projektteam an einem auf jede/-n Träger/-in angepassten Innenskischuh. Das Team besteht aus Forscher/-innen der Steinbach Alpin, Inno-Cube GmbH und der FH Kufstein Tirol. Ihre Modelle sollen per 3D-Drucker produziert werden können.

Projekt "Skischuh 4.0" abgeschlossen

Grundlage hierfür ist das Projekt „Skischuh 4.0 – der Skischuh auf dem Weg ins digitale Zeitalter“. Dieses wurde gemeinsam mit den Partnern und m2m Automation und Franz Kneissl letztes Jahr erfolgreich abgeschlossen. Dabei wurde eine Skischuhschale mit einem Basis-Unterteil, einem Spoiler und einer Zunge vollständig mit einem 3D-Drucker gedruckt. Alle Teile wurden miteinander verbunden und mit Schnallen vervollständigt, so dass mit diesem Skischuh im Schnee Ski gefahren werden konnte.

„In dem Folgeprojekt werden wir nun den dazu passenden Innenschuh mit Hilfe unseres 3D-Druckers im Makers Lab der FH Kufstein Tirol personalisiert drucken“,

freut sich Christian Schmid, Professor (FH) für Produktentwicklung an der FH Kufstein Tirol. „Ziel ist es, mit einem Prototyp in der nächsten Skisaison zu fahren“, betont Schmid. Die FH Kufstein Tirol wird im Projekt den Fußscan und 3D-Druck übernehmen. Das notwendige Knowhow findet sich hierzu in den technischen Bachelor- und Masterstudiengängen und den Laboren der Kufsteiner Fachhochschule.

Von Anfang an angepasst

Die Vorteile eines personalisierten Innenskischuhs liegen darin, dass dieser von Anfang an genau auf den Fuß des Schifahrers bzw. der Skifahrerin angepasst werden kann. Ein großer Unterschied zu jenen Lösungen, die es heute auf dem Markt gibt. Bei diesen werden Druckstellen beispielsweise "nur" durch ausschäumen des Schuhs entgegengewirkt.

„Unsere Herangehensweise ist dabei eine völlig andere. Mittels neuer Passform, neuer technischer Fertigungsmethoden und der Verknüpfung aus digitalen Daten und der Fertigung des Schuhes können wir tatsächlich passgenaue, komfortable, und sichere Skischuhe für jeden einzelnen Fuß herstellen“,

erläutert Christian Steinbach, Gründer und Erfinder von Steinbach Alpin. Steinbach erklärt weitere Vorteile: „Zudem kann die Fahrweise durch die Personalisierung massiv verbessert werden. Durch die Verwendung anderer Materialien können wir auch eine leichtere Bauweise und somit leichteren Skischuh produzieren“.

Technik für alle Schuharten einsetzbar

Das Patent kann zukünftig auf jegliche Schuhart ausgeweitet werden, beispielsweise Bergschuhe, Laufschuhe, Tennisschuhe etc. Derzeit ist es noch nicht möglich einen Schuh in einem Arbeitsgang per 3D-Druck zu produzieren. Daher wird beim Skischuh der Außen- und Innenschuh separat gedruckt und anschließend miteinander verbunden. Zukünftig soll die Produktion in einem Arbeitsgang erfolgen können.

Potenzielle Kund:innen sollen in naher Zukunft ihre Füße selbstständig scannen und ihren eigenen Skischuh gestalten können. Der Wunsch-Skischuh könnte dann exakt nach den Wünschen produziert werden. Zunächst soll dies in Tirol, dann österreichweit und schlussendlich international möglich sein: „Wir könnten uns vorstellen, dass Kunden aus den USA ihren personalisierten Skischuh per App gestalten und in ihrem Urlaub im österreichischen Skigebiet bei Ankunft erhalten. Wir alle wollen doch immer mehr das Besondere, das einmalige Produkt, das wie angedruckt pardon angegossen perfekt zu uns passt“, führt Gitti Weber, Geschäftsführerin von Steinbach Alpin aus.

Lizenzen, App-Entwicklung und Tests

Das Forschungsteam plant dieses Verfahren dem Sportfachhandel, Skirennschulen, Skiverleihen oder Herstellern über Lizenzen zur Verfügung zu stellen. Im Fokus steht zudem eine App-Entwicklung für Endkunden und die Überleitung der richten Daten zum 3D-Druckverfahren. Gleichzeitig sind Tests für verschiedene Materialien des Innenschuhs geplant, auch Kleber und Verbindungsmöglichkeiten zwischen Außenschale und Innenschuh müssen getestet werden. Ein weiterer Schwerpunkt in diesem Förderprojekt wird die Organisation der Vermarktung sein.

Die FH Kufstein Tirol arbeitet gemeinsam mit Steinbach Alpin und der Inno-Cube GmbH an dem Forschungsprojekt. Die Firma Steinbach Alpin verzeichnet bereits jahrzehntelang Erfolge und Erfahrung im Skisport. Steinbach Alpin ist international für innovative Pistenpräparation für den Skirennsport und Skituning bekannt. Mit Inno-Cube gewinnt das Forschungsprojekt einen Business-Partner, welcher von den ersten Ideen bis zur Umsetzung des Projektes kompetent und erfahren ist. Die Firma wird das Projekt bis zur erfolgreichen Umsetzung begleiten und die Vermarktung mit umsetzen. (red)

