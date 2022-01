"Camping Seeblick Toni" erreicht im Rahmen des "camping.info Awards 2022" Platz 51 und ist damit erneut unter den Top 100 Campingplätzen in Europa.

KRAMSACH. Zum elften Mal hat der Online-Campingführer "camping.info" den Campingplatz-Award vergeben. Dabei wurden auch im Jahr 2022 die 100 beliebtesten Campingplätze in Europa ermittelt.

Die Gewinner sehen 2022 bei diesem Publikumspreis dabei ähnlich wie im Vorjahr aus. Der erste Platz des "camping.info Awards 2022" geht zum zweiten Mal in Folge an den Campingpark Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern. Bester Campingplatz in Österreich ist zum sechsten Mal in Folge Camping Grubhof aus St. Martin bei Lofer. Aber auch ein Campingplatz aus dem Bezirk Kufstein schaffte es in die Top 100. "Camping Seeblick Toni" konnte sich Platz 51 sichern und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr von Platz 72 um 21 Plätze verbessern.

Publikum hat entschieden

Innerhalb der Campingbranche Europas zählt der Award von camping.info zu den begehrtesten. Mehr als 23.000 Campingplätze aus 44 europäischen Ländern standen zur Auswahl. Für die Bewertung bildet die Zufriedenheit der Campingurlauber die Grundlage. Insgesamt gaben über 150.000 Campinggäste 228.000 Bewertungen ab. "Der camping.info Award ist ein Publikumspreis. Es zählt ausschließlich die Kundenzufriedenheit", erklärt Maximilian Möhrle, Geschäftsführer von camping.info mit Sitz in Berlin. "Somit haben auch kleine Betriebe gute Chancen, unter den Top 100 Campingplätzen Europas gelistet und als Geheimtipp entdeckt zu werden."

Gute Aussichten gibt es für den Kramsacher Campingplatz mit dieser Bewertung auch im Jahr 2022.

Foto: Seeblick Toni

hochgeladen von Barbara Fluckinger

Top 10 in Österreich:

1. Grubhof / Salzburg / St. Martin bei Lofer / Europa Nr. 2

2. Camp MondSeeLand / Oberösterreich / Tiefgraben bei Mondsee / Europa Nr. 5

3. Camping Murinsel / Steiermark / Großlobming / Europa Nr. 7

4. Camping Sonnenland / Burgenland / Lutzmannsburg / Europa Nr. 13

5. Camping Brunner am See / Kärnten / Döbriach / Europa Nr. 16

6. Sportcamp Woferlgut / Salzburg / Bruck an der Grossglocknerstraße / Europa Nr. 27

7. Erlebnis-Comfort-Camping Aufenfeld GmbH / Tirol / Aschau im Zillertal / Europa Nr. 28

8. Seecamping Berghof / Kärnten / Villach/Landskron / Europa Nr. 31

9. 50plus Campingpark Fisching / Steiermark / Weisskirchen / Europa Nr. 35

10. Camping Ötztal Längenfeld / Tirol / Längenfeld / Europa Nr. 36

Der Campingpark "Kühlungsborn" in Mecklenburg-Vorpommern ist die Nummer 1 in Europa, wenn es nach dem Publikumspreis von camping.info geht.

Foto: Campingpark Kühlungsborn

hochgeladen von Barbara Fluckinger

Top 10 in Europa:

1. Campingpark Kühlungsborn / Deutschland / Mecklenburg-Vorpommern / Kühlungsborn

2. Camping Grubhof / Österreich / Salzburg / St. Martin bei Lofer

3. Rosenfelder Strand Ostsee Camping / Deutschland / Schleswig-Holstein / Rosenfelde-Grube

4. Camping Hüttenberg / Schweiz / Ostschweiz / Eschenz

5. Camp MondSeeLand / Österreich / Oberösterreich / Tiefgraben bei Mondsee

6. Campingplatz Ecktannen / Deutschland / Mecklenburg-Vorpommern / Heilbad Waren (Müritz)

7. Camping Murinsel / Österreich / Steiermark / Großlobming

8. Ostseecamping Familie Heide / Deutschland / Schleswig Holstein / Kleinwaabs

9. Campingpark Kalletal / Deutschland / Nordrhein-Westfalen / Kalletal-Stemmen

10. Naturisten FamilienSport- und NaturCamp Sonnensee / Deutschland / Niedersachsen / Hannover

Alle europäischen Top 100 Campingplätze auf einen Blick: www.camping.info/award.

Weitere Beiträge zum Thema Wirtschaft aus dem Bezirk findest du hier.

Kramsacher Campingplatz ist unter Top 100 in Europa

Seeblick Toni: Camping auf höchstem Niveau