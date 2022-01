Mehr Jugendliche haben sich 2021 im Bezirk und im Land Tirol für eine Lehre entschieden und sind ins 1. Lehrjahr gestartet. Allerdings gab es gesamt einen leichten Rückgang bei den Lehrlingszahlen.

BEZIRK KUFSTEIN. Die Lehrlingsstatistik zeigt Licht und Schatten in der Entwicklung der Lehrlingszahlen auf. Es gab 2021 mehr neue Lehrverträge, die im Bezirk Kufstein abgeschlossen wurden. Waren es im Jahr 2020 noch 454 im Bezirk Kufstein, so begannen 2021 dann 473 Lehrlinge ihr 1. Lehrjahr.

Der größte Anteil fiel dabei in beiden Jahren auf die Sparte Gewerbe und Handwerk. 2021 gab es mit 250 Lehrlingen, die die Lehre in dieser Sparte begannen, sogar noch einen leichten Anstieg. Gleich dahinter folgen Industrie und Handel, die im vergangenen Jahr 65 und 71 neue Lehrlinge aufnehmen konnten. Am wenigsten Lehrlinge verzeichnen mussten die überbetrieblichen Lehrausbildungen sowie die Sparte Bank und Versicherung.

Etwas weniger Lehrlinge gesamt

Ein kleiner Wermutstropfen bleibt: die Gesamtzahl an Lehrlingen zwischen dem 1. und 4. Lehrjahr ist leicht gesunken. Ende 2021 waren im Bezirk Kufstein insgesamt 1.618 Lehrlinge in Ausbildung, das sind um vier weniger als noch 2020 als 1.622 diesen Ausbildungsweg verfolgten.

Die Erklärung dürfte dabei auch in der Coronakrise liegen. „In den Betrieben hat die Coronakrise gerade zu Beginn, also 2020, die Unsicherheit verstärkt, in Folge kam es zu einem starken Rückgang bei der Aufnahme von Lehrlingen im ersten Lehrjahr. Der allgemeine Rückgang 2021 ist darauf zurückzuführen“, erklärt Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser: „Anhand der Zahlen der Lehrlinge im ersten Lehrjahr 2021 sehen wir aber, dass im vergangenen Jahr ein großer Schritt in Richtung Normalität gemacht wurde.“ (bfl/red)

