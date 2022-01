Das Novartis Training Center in Kundl wird in die Hände des Wifi Tirols gegeben. So wird die Bildungseinrichtung einerseits professionalisiert, andererseits auch für externe Firmen zugänglich.

KUNDL. Seit 67 Jahren gibt es das Ausbildungszentrum am Novartis-Standort Kundl/Schaftenau. Rund 1.800 Lehrlinge erhielten dort neben der Berufsschule und der praktischen Ausbildung in den Betrieben noch eine tertiäre Ausbildung. Aber auch bereits über 1.000 erfahrenere Fachkräfte konnten sich am Novartis Campus zusätzlich weiterbilden.

"Nun verwandelt sich der reine Novartis Campus in einen innovativen Life Science Standort",

wie Mario Riesner, Geschäftsführer Novartis Kundl/Schaftenau betont. Internationale Firmen, wie zum Beispiel die ebenfalls in Kundl vertretene BASF können dieses Angebot nun genauso nutzen wie kleinere und mittlere Unternehmen aus der Region. Man stelle das Ausbildungszentrum nun sozusagen auf eigenen Füße, indem man mit dem Wifi Tirol eine strategische Partnerschaft eingehe. Das Wifi Tirol hat dafür die Axils GmbH (Akademie für Exzellenz in Life Science) gegründet. Bei dieser können externe Betriebe künftig anfragen und von individuell zugeschnittenen Angeboten Gebrauch machen. Gespräche mit weiteren Unternehmen aus dem Life Science Sektor, die Interesse an der neuen Bildungseinrichtung zeigen, hätte es bereits gegeben. Für rund 150 Lehrlinge und rund 180 Fachkräfte, die derzeit am Novartis Standort ausgebildet werden, ändert sich aber erstmals nichts.

Mario Riesner, GF Novartis Kundl / Schaftenau, will mit der Öffnung des Campus eine attraktive Atmosphäre für die Ansiedelung externer, innovativer Firmen schaffen.

Foto: Christoph Klausner

hochgeladen von Christoph Klausner

Großer Wurf für Wirtschaftsstandort

Manfred Pletzer, Tiroler WK-Vizepräsident & Vorsitzender des WIFI Beirates, spricht von "zukunftsweisenden Schritten". Das Land sehe im Life Science & Technologie Bereich großes Potential. Die strategische Partnerschaft zwischen Novartis und dem WIFI könne künftig wesentlich zur Fachkräftesicherung beitragen. Pletzer ist überzeugt, dass die duale Aus- und Weiterbildung sich mittlerweile bewährt habe. Mit der Öffnung des Novartis Campus würde nun eine große Chance für Auszubildende, aber auch für Tirol als Wirtschaftsstandort entstehen. Auch Stefan Lackner (Leiter der Novartis Standortentwicklung) betont, dass man mit diesem Schritt der Fachkräfteproblematik aktiv begegne. Derzeit mangelt es am Standort an rund 200 Fachkräften.

Die Axils GmbH sei "ein großer Wurf" für den Bildungsstandort und auch gegen den Fachkräftemangel, so Wifi-Beiratsvorsitzender Manfred Pletzer.

Foto: Christoph Klausner

hochgeladen von Christoph Klausner

Fokus auf Qualität und Schnittstellen

Ab 1. März 2022 werden die ersten Auszubildenden der Axils GmbH mit den Kursen beginnen. Neben der hohen inhaltlichen Qualität werde der Fokus auch auf Schnittstellen zwischen den Bereichen gelegt, wie WIFi-Institutsleiter Paul Vyskovsky erklärt. Gemeinsam mit Michael Öfner, der das Novartis Training Center leitete, wird er die Geschäftsführung der Axils GmbH übernehmen. Als Zielgruppen der neuen Bildungseinrichtung gelten neben Lehrlingen auch erfahrene Fachkräfte, Führungskräfte sowie Life Science Unternehmen selbst.

"Fachkräfte-Sicherstellung braucht eine langfristige Betrachtungsweise",

so Vyskowsky. Diesem Anspruch werde man durch die Neugründung nun gerecht. Die technologische Entwicklung sei zudem sehr schnell und meist hinken die Lehrpläne hinterher. Am neuen Standort sei man diesbezüglich viel dynamischer und flexibler. Technologische Neuheiten könne man viel schneller in die angebotenen Lehrgänge Chemieverfahrenstechnik, Pharmatechnologie, Labortechnik, Mechatronik und Elektrotechnik integrieren, da die Anfragen dazu meist auch von Unternehmen selbst kommen. Unterstützt wird die Axils GmbH auch vom Bildungszentrum Lenzing (BZL). Dieses hat seit 1998 Erfahrung in der Ausbildung von Fachkräften in Oberösterreich - mittlerweile zählt das BZL rund 300 Unternehmen jährlich als Kunden.

Michael Öfner (derzeit noch Leiter des Novartis Training Centers) und Paul Vyskovsky (Wifi-Institutsleiter) übernehmen gemeinsam die Geschäftsführung der Axils GmbH.

Foto: Christoph Klausner

hochgeladen von Christoph Klausner

Die Idee eines "Health Hubs"

Nicht nur die Ausbildung von Fachkräften, sondern auch die Ansiedelung von externen Firmen - von StartUps bis hin zu etablierten Unternehmen - könnte in Zukunft möglich sein, so Riesner zu dieser strategischen Neuausrichtung. Es könnte dadurch ein Health Hub entstehen. Räumlichkeiten und Infrastruktur wären am Novartis Standort vorhanden. Durch die Ansiedlung mehrerer Life Science Betriebe hoffe man auf einen sehr interessanten Austausch, der für alle sehr bereichernd sein könnte. (klau)

Aktuelle Nachrichten aus dem Bezirk Kufstein gibt‘s hier.

Novartis öffnet Standort Kundl/Schaftenau für Life Science Firmen