Bezirksblätter Gespräch mit Claudia Speiser über, einen neu ins Leben gerufenen Markt in der Gemeinde Niederndorf.

NIEDERNDORF. Die Einzel Unternehmerin Claudia Speiser, darf sich als Haupt-Initiatorin des neuen Niederndorfer Gewerbemarktes - "Ursprungmarkt" - bezeichnen. Auf insgesamt 12 bis 15 Ausstellungs- und Verkaufsständen wird am Sonntag (19. Dezember) vor dem örtlichen Gemeindeamt und im Bereich der hinteren Dorfstraße um 09:00 Uhr der Markt eröffnet. Mit im Boot der Aussteller sind Niederndorfs Bäuerinnen, die sich um das leibliche Wohl kümmern.



Kontrollen für die Besucher

"Die hintere Dorfstraße läßt sich am Sonntag (kaum Berufsverkehr) leicht absperren, und auch die Kontrollstellen für die Besucher (2-G-Regelung, Maskenpflicht und Registrierung) sind für uns kein großes Organisationsproblem - werden aber auf Grund der geforderten Auflagen strikt eingehalten", so Claudia Speiser im BEZIRKSBLÄTTER Wirtschaftsgespräch.

Viel geboten

Die Aussteller aus der Region haben von Sonntagvormittag 09.00 Uhr bis zum Nachmittag, 14:00 Uhr, einiges zu bieten. Die Vielfalt bietet vieles, von Bekleidung, Taschen, Dekorationen, Geschenkartikel bis hin zu Lebensmitteln, in Form prämierten Bienenhonigs (Maria Koller) und Waren der Hofvermarktung (Schachtnerhof Niederndorferberg). Mit dabei auch "Kaiserweis" Obmann Sebastian Schrödl (Fleckner Wast) mit seinem Team. Der Markt steht nicht in Zusammenhang mit dem Markt der Genussregion, oder dem Martinimarkt in Niederndorf. Er soll vielmehr, vielen Einzelunternehmern in der Region eine weitere Präsentationsplattform, in der 'Unteren Schranne' bieten.



Claudia Speiser - im Gespräch über die Vorbereitungsarbeit für den neuen "Ursprungsmarkt" in Niederndorf

Soziale Schiene

Die Sozialschiene soll dabei nicht außer Acht gelassen werden. So können Weihnachtsgeschenke im Zuge von freiwillige Spenden zu Gunsten der Aktion 'Früchen und Sternenkinder', verpackt werden. Für eine Tiroler Weihnachtskrippe mit leichtem orientalischem Einschlag, vom Krippenbauverein Innsbruck, kann ein Spendenangebot abgegeben werden. Am Ende der Veranstaltung wird die Krippe an den Höchstbieter übergeben.