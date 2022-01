ÖBB investieren 599 Mio. Euro in eine moderne Tiroler Bahninfrastruktur, Planungen für Brenner Nordzulauf laufen.

BEZIRK KUFSTEIN, TIROL. Die ÖBB haben für 2022 in Tirol ein voluminöses Bauprogramm vorgesehen. In Telfs-Pfaffenhofen starten die Umbauarbeiten zur Barrierefreiheit, die neue Haltestelle Rum, die Errichtung von Photovoltaikanlagen und laufende Erhaltungsarbeiten prägen die heurigen Bauaktivitäten. Aber auch im Bezirk Kufstein tut sich etwas: dort werden die Planungen für den Brenner Nordzulauf vorangetrieben.

460 Kilometer lang ist das Streckennetz der Bahn in Tirol, das komplett elektrifiziert ist. In den Fahrleitungen kommt nur Energie aus 100 Prozent grünem Bahnstrom zum Einsatz. Zusteigen kann der Zugfahrer bzw. die Zugfahrerin in 97 Bahnhöfen und Haltestellen in Tirol.

Gebaut und in Stand gehalten wird im Streckennetz dabei stetig. In der Finanzierungsperiode von 2022 bis 2027 stehen laut Rahmenplan der Bundesregierung österreichweit rund 18,2 Milliarden Euro zur Verfügung. Blickt man nur auf das Bundesland Tirol, so beläuft sich das Investitionsvolumen für 2022 dort auf 599 Millionen Euro, der Großteil fließt dabei in den Bau des Brenner Basistunnels ein.

Die Haltestelle in Rum wird umgebaut und soll bis Dezember 2022 fertig werden. Die Modernisierungsarbeiten begannen im Juni 2020.

Foto: ÖBB-Gasser-Mair

hochgeladen von Barbara Fluckinger

Leistungsstarkes Angebot als "Rückgrat"

„Ein leistungsstarkes und klimaschonendes Bahnangebot ist das Rückgrat für einen attraktiven öffentlichen Verkehr und für einen starken Wirtschaftsstandort. Wir investieren weiter in moderne Strecken, Bahnhöfe und Terminals und bleiben damit ein verlässlicher Partner für nachhaltige Mobilität und Gütertransport in Tirol“, so ÖBB-Vorstandsvorsitzender Andreas Matthä.

Die Erhaltung bzw. der Ausbau der Strecken geht dabei naturgemäß mit Streckensperren einher. Sperren der Karwendel-, der Strecke durch das Brixental und der Brennerstrecke im Sommer sowie der Außerfernbahn im Frühjahr stellen eine logistische Herausforderung dar.

Brenner-Nordzulauf wird vorangetrieben

Am Brenner Nordzulauf werden die Planungen für die grenzüberschreitende Strecke in Richtung Bayern mit Nachdruck vorangetrieben. Als Grundlage aller weiteren Planungsüberlegungen dient die Auswahltrasse „Violett“. Vorbereitungen für das Planfeststellungsverfahren (D) sowie die Umweltverträglichkeitsprüfung (Ö) befinden sich in Einleitung. Im österreichischen Abschnitt zwischen Schaftenau und Radfeld liegt bereits der Bescheid der Umweltverträglichkeitsprüfung seit Herbst 2021 rechtskräftig vor. Der vorgezogene Rohbaustollen Angath verfügt bereits über eine Detailgenehmigung, erste Vorarbeiten wie die Ökomaßnahmen haben bereits gestartet. Die Hauptarbeiten für die Baustelleneinrichtung werden 2022 erwartet. Die Detailgenehmigungsplanung ist voll angelaufen.

Diese Streckensperren sind 2022 geplant:

Karwendelstrecke: 15.07. – 22.08.2022

Außerfernbahn: 13.05. – 07.06.2022

Brennerstrecke: 27.08. – 29.08.2022

Strecke durch das Brixental: 18.09. – 08.10.2022

