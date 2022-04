Strom wird in Kufstein ab dem 1. Juli dieses Jahres um rund 2 Euro pro Monat teurer.

KUFSTEIN. Die angespannten Entwicklungen an den Großhandelsmärkten für Energie haben auch Auswirkungen in der Festungsstadt Kufstein. Die Stadtwerke Kufstein müssen deswegen die Energiepreise per 1. Juli 2022 deutlich anheben. Dank der Entlastungsmaßnahmen seitens der Bundesregierung bringt die Erhöhung für die Kufsteiner Haushalte im aktuellen Jahr eine geringe Mehrbelastung von rund 1,80 Euro pro Monat.

Steigende Beschaffungskosten

Ein Blick auf die internationalen Großhandelsmärkte zeigt eine seit Monaten steigende Kurve bei den Beschaffungskosten. Die Einkaufspreise für Strom haben sich in wenigen Monaten um über 300 Prozent erhöht, wie die Stadtwerke in einer Aussendung betonen.

Die Stadtwerke Kufstein selbst erzeugen rund zehn Prozent des Energiebedarfs in den eigenen Wasserkraftwerken, der Rest muss an den Großhandelsmärkten zugekauft werden. Das ist der Grund, warum die Preise deutlich angehoben werden müssen.

Preis steigt, Belastung aber minimal

Der Arbeitspreis für Energie steigt ab 1. Juli 2022 um rund 60 Prozent. Für die Haushalte dürfte die Steigerung aber überschaubar bleiben. Ein durchschnittlicher Haushalt mit einem jährlichen Verbrauch von 3.500 kWh muss laut Gesamtrechnung mit einer Erhöhung um 1,80 Euro pro Monat rechnen. Möglich machen dies die Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung: Alle Haushalte erhalten einen 150 Euro Gutschein als Energiekostenausgleich. Zusätzlich werden die Erneuerbaren- Förderbeiträge sowie die Erneuerbaren-Pauschale für 2022 gänzlich aufgelassen und die Energieabgabe sinkt ab Mai um 90 Prozent. Somit wird die Mehrbelastung für Haushalte auf ein notwendiges Minimum reduziert.

Die Kundenberatung der Stadtwerke Kufstein steht bei Fragen rund um Energieeffizienz oder Photovoltaik-Eigenerzeugung zur Verfügung.

Energiesparen wird immer wichtiger

Wegen dieser Entwicklungen gewinnt ein sparsamer Umgang mit Energie immer mehr an Bedeutung. Die Kundenberatung der Stadtwerke Kufstein steht bei Fragen rund um Energieeffizienz, weitere Energiethemen oder Photovoltaik-Eigenerzeugung zur Verfügung. Mehr Informationen sind auch online unter stwk.at/energieberatung abrufbar.

Die Energiesituation bleibt weiterhin angespannt. Derzeitige Krisen haben Auswirkungen auf alle Einflussfaktoren der Energie und weitere Anpassungen können in den kommenden Monaten notwendig werden, heißt es seitens der Stadtwerke Kufstein.

