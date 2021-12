Dass die Gastronomie im jüngsten Lockdown im November und Dezember ihre Pforten schließen musste, traf auch Fernfahrer hart. Ein Tankkarten-Unternehmen lud deswegen im Lockdown LKW-Fahrer in Wörgl auf eine warme Mahlzeit ein.

WÖRGL. Besonders Fernfahrer leiden unter Lockdowns. Für sie bedeutet das Schließen der Pforten in der Gastronomie, dass sie keine Möglichkeiten für warme Mahlzeiten haben, da auch Raststätten betroffen sind.

Das Tankkarten-Unternehmen UTA lud deswegen kürzlich LKW-Fahrer im Wörgler Gewerbegebiet auf Gratis-Würstel ein. WK-Präsident Christoph Walser, der sich vor Ort ein Bild davon machte, betont, dass die Aktion "nachahmenswert" sei.

Schlechtere Bedingungen für Fahrer

„Von einem Tag auf den anderen standen die Fernfahrer wieder vor der Frage, wo sie etwas Warmes zum Essen bekommen. Jetzt im Winter außerhalb des LKW zu kochen, ist schwierig. Auch der Zugang zu Sanitäranlagen ist durch den Lockdown stark eingeschränkt“,

erläutert Harald Rötzer von UTA den Startschuss für ihre Aktion. Das Tankkarten-Unternehmen hat innerhalb von sieben Tagen einen Food-Truck organisiert. Darüber hinaus legte es vier Stationen fest und begann die Fahrer unter anderem via Social Media zu informieren. Nach der ersten Station in Arnoldstein, schlug der Food-Truck mit Unmengen an Würstel an Bord am 7. Dezember im Wörgler Gewerbegebiet seine Zelte auf. „Die Reaktionen der Fahrer waren beeindruckend. So viel Dankbarkeit wie wir beim Verteilen erlebten, einmalig“, erzählt Harald Rötzer.

Die Arbeitsbedingungen für LKW-Fahrer verschlechtern sich während der Lockdowns erheblich. (Symbolfoto)

Drohende englische Verhältnisse

„Jetzt ist es Zeit, Danke zu sagen, dass die Fahrer auch in so schweren und fordernden Zeiten arbeiten. Wir haben in den letzten Monaten gesehen, wie wichtig der LKW-Transport ist, um die Wirtschaft aufrecht zu erhalten“, betont WK-Präsident Christoph Walser.

Dabei drohen der Branche englische Verhältnisse, mahnt Ulf Schmid von der Sparte Transport und Verkehr in der WK Tirol. "Die Arbeitsbedingungen werden durch Lockdowns und die immer strikteren Corona-Maßnahmen für Lkw-Fahrer immer unattraktiver. Der nun aufkommende Impfdruck verschärft die Situation zusätzlich. Etliche sind mit einem in Österreich nicht anerkannten Impfstoff geimpft, andere wollen sich nicht impfen lassen. Dazu gibt es momentan genügend Arbeitsplatzalternativen in anderen Branchen, die einen möglichen Jobwechsel enorm erleichtern“, so Schmid. (red)

