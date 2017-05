165 Bilder und Skizzen in Katalog gesammelt

03.05.2017, 17:33 Uhr

Josef Meng, akademischer Maler, Kufstein – Lehmanns Werkskatalog erschienen

KUFSTEIN. Parallel zur derzeit in den Räumlichkeiten der Sparkasse Kufstein bis 28. Juli laufenden Ausstellung von Bildern Josef Mengs ist nun ein 100-seitiger Werkskatalog erschienen. Darin sind, zusammengestellt von Heimatverein-Obmann Gerhard Lehmann, 165 Werke großformatig abgebildet – samt Biografie und kunstkritischer Betrachtung.

Seine Bildthemen fand Josef Meng hauptsächlich in der Bergwelt. In der Kufsteiner Umgebung war es vor allem das Kaisergebirge, das er durch Jahrzehnte hinweg immer wieder zu allen Tages- und Jahreszeiten durchwanderte und in stimmungsvollen Skizzen und Gemälden festhielt. Seine Berglandschaften, Bauernhöfe, Almhütten und Heustadel, Kapellen und Bildstöcke sowie die Kufsteiner Festung genießen nicht nur in seiner Heimatstadt hohe Wertschätzung. Der freischaffende Kunstmaler nimmt unübersehbare Anleihen bei den großen Namen seiner Zeit und seines Genres – Mulley, Walde, Egger-Lienz.Der Werkskatalog kann über die Buchhandlung Ögg und im Festungs-Shop in Kufstein zum Preis von 15 Euro bezogen werden.