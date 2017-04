Acrylmalkurs im Atelier Labek Kufstein sowie Sommer-Zeichencrashkurs für Alle

Im Atelier Labek in Kufstein findet noch einiges an kreativen Kursen vor der Sommerpause (Juli/August), die die Künstlerin für spannende Fortbildungen nutzt, statt.Der Acrylkurs Ende Mai ist bereits ausgebucht, aber vom 20.-22.6.2017 Abends findet noch einmal der beliebte Kurs in kleiner Gruppe (4-6 Teilnehmer) statt. Fortgeschrittenen werden neue Techniken gezeigt und sie werden bei der Stil,- und Bildfindung unterstützt. Anfängern zeige ich die Grundbegriffe der Malerei, Farben- und Materiallehre, während der Umsetzung ihres Wunschmotivs. Kosten € 160,-- ohne Material, Leinwände sehr guter Qualität können auch vor Ort erworben werden.

"Zeichnen heißt Sehen" - unter diesem Motto veranstaltet die Künstlerin vom 4.-6.Juli 2017 Abends einen Sommer-Crashkurs Zeichnen. Verschiedenste Techniken werden vorgestellt und auch Kunsteinsteiger sind herzlich willkommen, ihr neues Lieblingshobby endlich zu erlernen. Kosten incl. Material und Getränken € 110,--Anmeldung, Informationen und Beginnzeiten zu allen Kursen unter malerei@carolinlabek.at und auf www.carolinlabek.at Ich freue mich auf Euch - anbei könnt ihr Bilder aus dem laufenden Zeichenkurs meiner Teilnehmer sehen!