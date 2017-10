ACRYLMALKURS OKTOBER im Atelier Labek Kufstein für Anfänger und Fortgeschrittene

01.10.2017, 10:33 Uhr

Kufstein : Atelier Labek |

Dienstag 10.-Donnerstag 12.Oktober 18.30-21.30 Uhr

Wir arbeiten mit dem leicht zu verarbeitenden und schnell trocknendem Material Acrylfarbe und haben so auch die Möglichkeit an mehreren Bildern gleichzeitig zu arbeiten! Für Fortgeschrittene sowieso ein interessantes Thema, da durch das Wechseln zwischen den verschiedenen Werken, keine Verkrampfung entsteht und man so in seinem Tun freier bleiben und sein kann!!!Anfänger führe ich heran an das Thema der Acrylmalerei mit Farbübungen und vielen Erklärungen zum ganzen Material. Es sind noch 2-3 Plätze frei - Anmeldungen auf malerei@carolinlabek.at - Infos unter Blog auf www.carolinlabek.atAuf den Fotos ein paar Beispiele meiner Kursteilnehmer!