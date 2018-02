AK Infoabend in Kufstein: „Chemie“ im Essen – Bedrohung oder Panikmache?

KUFSTEIN. Wie schädlich sind Lebensmittelzusatzstoffe (E-Nummern), Schadstoffe oder Arzneimittelrückstände in der Ernährung? Nährstoffspezialistin Karin Hofinger informiert verunsicherte Konsumentinnen und Konsumenten am Donnerstag, 1. März, ab 19 Uhr in der AK Kufstein.Nach diversen Lebensmittelskandalen versuchen sich viele Konsumenten bewusster zu ernähren und fragen sich, was alles in Lebensmitteln enthalten ist. Etiketten geben oft nur unbefriedigende Antworten, zum Beispiel mit schwer verständlichen Zahlenkombinationen, den sogenannten E-Nummern.Beim kostenlosen Infoabend „Chemie“ im Essen – Bedrohung oder Panikmache? am Donnerstag, 1. März, in der AK Kufstein, beleuchtet Mag. Karin Hofinger oft verharmloste, manchmal übertriebene und häufig unsachlich diskutierte Problemfelder. Die Nährstoffspezialistin wird auch der Frage auf den Grund gehen: „Was ist Bedrohung, was Panikmache? Und wieviel Arzneimittelrückstände oder Schadstoffe sind tatsächlich in unserer Ernährung?“Eine Anmeldung ist erforderlich unter 0800/22 55 22 – 3350 oder kufstein@ak-tirol.com

