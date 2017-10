am 25.11.2017 ist es wieder so weit - die HÖDNERHOF ARENA öffnet ihre pforten zur10. COUNTRYWEIHNACHT deeeer benefizveranstaltung zur unterstützung an cf erkrankter kinder.kommt, habt spass bei toller countrymusik und helft mit spass - 8 tolle acts stellen sich wieder kostenlos in den dienst der guten sache.mehr infos gibts auf der hp des vereins www.countryweihnacht.at KARTEN GIBTS BEREITS ÜBER DIE HP DES VEREINS COUNTRYWEIHNACHT.AT KARTEN IM VVK ZUM PREIS VON € 15.- GIBTS HIER - KLICK MICH BITTE AN

und an der BLUMENKASSE im HÖDNERHOF in EBBS (nur in EBBS - nicht in mils & ibk.)