COVER ME FESTIVAL - Open Air in der Bahnhofstraße Wörgl

Der Verein Komma Kultur rockt auch in diesem Jahr wieder die Bahnhofstraße in Wörgl. Zum 14. Mal findet nun schon das Cover Me Festival im Herzen von Wörgl statt. In diesem Jahr würdigen wir VOLBEAT mit der Tribute Band VOLBOAT und U2 mit TribU2.Unterstützend mit Musik und frei nach dem Motto „Lebe das Leben, denn du hast nur das eine“ heizt DEEJAY TITO69 auch dieses Jahr wieder den Besuchern so richtig ein.

VOLBOAT – Europe`s official Volbeat Tribute BandSeit das Original aus Dänemark die maßen auf der ganzen Welt mit sich reißen, war es natürlich klar dass es dazu auch Tribute Bands geben wird. Dies war und ist natürlich nicht ganz so einfach wie gewünscht. VOLBOAT aus der Steiermark, war es jedoch gelungen den original die Stirn zu bieten. Mittlerweile gehört diese Band zu absoluten Spitze in Sachen Volbeat Tribute und darf seit einiger Zeit auch als Nr. 1 Volbeat Tribute in Europa sich nennen…TribU2 – Die audiovisuelle U2-Tribute Show„TribU2 – A Tribute To U2“ ist eine U2-Tribute-Band aus Österreich und verfolgt seit seiner Gründung im Jahre 2003 ein klares Ziel: Eine möglichst authentische Reproduktion des einzigartigen Feelings, des unverkennbaren Sounds, der markanten Optik und der außergewöhnlichen Show der irischen Rock-Superstars von U2 auf die Bühne zu bringen.Nach mehr als 10 Jahren intensiven Probens, ausgiebigen Soundtüftelns und zahlreichen Konzerte in Österreich, Deutschland und Italien hat sich die Band bestehend aus Sänger Michael Kellner (Bono Vox), Gitarrist Gernot Schödl (The Edge), Bassist Florian Schmid (Adam Clayton) und Schlagzeuger Reinhard Schwarzinger (Larry Mullen jnr.) als fixer Bestandteil der nationalen und internationalen Tribute-Szene etabliert.Original Audio-Backing-Tracks, Bühnen-Outfits aus verschiedenen U2-Areas und eine europaweit einzigartige Videoshow, die in liebevoller Detailarbeit erstellte, originalgetreue Reproduktionen der Videoanimationen aus diversen U2-Shows der letzten Jahrzehnte beinhaltet, machen die Show von TribU2 zu einem audiovisuellen Erlebnis der Extraklasse.DEEJAY TITO69Seit beinahe 25 Jahren in ganz Europa auf Tour, ob als Moderator für Großveranstaltungen oder als DJ. Mit Pop, Stimmungsmusik, über House, RNB bis hin zu Rock/ Heavy Metal ist DeeJay Tito69 auf den größten Veranstaltungen anzutreffen. Er versteht es als Moderator das Publikum mit sich zu reißen und verleiht der Veranstaltung seine eigene Note. Ein kleiner Mann mit großen Sprüchen… DeeJay Tito69!Einer rockigen und hitgeladenen Nacht im Herzen von Wörgl steht nichts mehr im Wege. Der Verein Komma Kultur freut sich auf viele begeisterte Besucher.