Erfolgreiches Kulturwochenende in der Wildschönau

04.05.2017, 00:38 Uhr

Nach dem gelungenen Auftakt des Kulturwochenendes konnten am Samstagnachmittag auch Familien die Ausstellung genießen. Neben Kaffee und Kuchen gab es für die jungen Besucher große Leinwände, an denen sie selbst ihre künstlerischen Fähigkeiten ausprobieren konnten – und im Museum wurde es ganz schön bunt.Den Abschluss des Wildschönauer Kulturwochenendes bildete ein Konzert der Dialektgruppe „Findling“. Die sechsköpfige Formation spielt auf Instrumenten der traditionellen Volksmusik, lässt sich aber kaum einer musikalischen Stilrichtung zuordnen. Findling sorgte an diesem Abend mit eingängige Melodien, ausgefeilten Arrangements und berührenden Texten für Gänsehaut-Feeling im ausverkauften Tenn des Bergbauernmuseums. Unterstützt wurde diese besondere Stimmung durch die Bilder von Franziska Mayr, die sowohl vor als auch nach dem Konzert noch ausgestellt wurden. Als Höhepunkt des Abends gestaltete die Dialektgruppe gegen Ende des Konzertes zwei Lieder gemeinsam mit dem Niederauer Chor Vocalis. Mit dem begeisterten Applaus der Konzertbesucher endete das Wildschönauer Kulturwochenende 2017. Eine Wiederholung dieser Veranstaltungsreihe für 2018 ist bereits geplant.

Neues Buch von Franziska Mayr:Die Künstlerin Franziska Mayr präsentierte im Rahmen des Kulturwochenendes auch ihren neuen Bildband, der einen abwechslungsreichen Querschnitt durch die Werke der letzten Jahre aufzeigt. Das Buch ist ab sofort in ausgewählten Buchhandlungen erhältlich.