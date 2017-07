FAMILIEN- SPIELETAG IM KOMMA

"Ein Spiel ähnelt einer Brücke, es bringt Menschen zueinander."SPIELEN, SPIELEN, SPIELEN!Das Spielen ist eine wichtige Form des Miteinander, der Kommunikation und des sozialen Lernens in der Familie zwischen den Generationen.SPIELEN IST - gemeinsam lachen, sich freuen und ärgern, sich neu kennenlernen, sich näher kommen, sich streiten und versöhnen, gewinnen und verlieren lernen, Spannung und Abenteuer erleben, den Alltag beiseitelassen...

Das Team des Verein Komma Kultur und die Spielbörse der Diözese Innsbruck veranstalten einen Tag für Familien!Von "Mensch ärgere dich nicht" über "Lotti Karotti" und "Catan" bis hin zu den "Legenden von Andor" im Vordergrund steht die gemeinsame Zeit, die die Familien mit diversen Brettspielen verbringen. Alle Generationen sind herzlich willkommen um die Klassiker, Spieleneuheiten und die prämierten Spiele des Jahres 2017 kennen zu lernen.FAMILIEN-SPILETAG im Komma - DIE Gelegenheit, die neuesten aber auch traditionellen Spiele auszuprobieren und sich diese von den Spielepädagogen der Spielbörse erklären zu lassen.!TOLLE PREISE ZU GEWINNEN!11:00 Uhr - Ubongo Junior 3D - Kinderturnier12:00 Uhr - Activity Krazy Kritzel - Kinder & Erwachsene14:00 Uhr - Rummikub - Familien- Turnier(Anmeldungen 15 Minuten vor dem jeweiligen Turnier)ALLE GENERATIONEN sind Willkommen um an diesem Tag das Komma in ein fröhliches SPIELE-Paradies zu verwandeln!Familienticket max. 5 Personen (mindestens 1 Erwachsener) € 5,-Kinder (nur in Begleitung eines Erwachsenen) € 1,-Erwachsener € 2,-NUR Tageskasse - Kein Vorverkauf!