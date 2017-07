Flowrag ist eine junge Band aus Österreich, bestehend aus dem Gitarristen Richard Oliver Gillissen, dem Sänger Florian Ragendorfer und dem Pianisten Benjamin Zumpfe. Kennengelernt haben sich die drei Musiker schon vor vielen Jahren. Jeder von ihnen war Frontman einer eigenen Rock Band, sie erkannten jedoch schnell, dass sie gemeinsam eine außergewöhnliche musikalische Formation ergeben. Am 01.04.2016 kam die erste Single „Helden“ auf den Markt, die 2 Wochen später auf Ö3 bereits zu hören war und in der ersten Woche auf Platz 4 der Austrocharts und auf Platz 11 der Hörercharts einstieg!

Insgesamt über 3 Monate! Platz 1 der Austrocharts und Platz 2 der Hörercharts, 42!Wochen in den Charts und eine Nominierung zum „Song des Jahres“ für den Amadeus Award 2017 kann Flowrag mit dem Titel „Helden“ bereits verbuchen. 2016 war nicht nur Startschuss für die erste Single, sondern auch zahlreiche Livegigs wurden performt und tolle bekannte Künstler der heimischen Musikszene supportet. April 2016 war Flowrag Support für Thorsteinn Einarsson im WUK Wien, nach zahlreichen Terminen in Österreich hatte Flowrag die Ehre Julian le Play auf seiner Österreich Tour „Zugvögel“ im September/Oktober zu supporten. Die nächste Single „Dann kommt die Musik“ released und von Anfang an auf Ö3 zu hören. Mittlerweile ist auch diese Single seit Wochen auf Platz 1 der Austrocharts und Platz 2 der Hörercharts.Support: FYN (aka Thomas Edler)Wenn jemand mit Hut, zwei Mikrofonen und einer Gitarre bewaffnet eine alte Weinkiste mit seinem Namen darauf als „seine Band“ vorstellt, wissen schon viele von wem die Rede Ist. Thomas Edler spielte in seiner bisherigen musikalischen Laufbahn über 250 Konzerte, verteilt in Mitteleuropa. Seit nunmehr 2 Jahren besinnt sich der ehemalige Rockmusiker auf seine (angeblich) ruhigere Seite und nimmt seitdem als Solo-Artist die Akustikgitarre in die Hand. Klingen tut das Ganze wie Deutscher-Singer-Songwriter-Grunge mit kratziger/verrauchter Stimme. Live agiert er als "Ein-Mann-Band" mit Beatboxing und Live-Looping Konzept.Kartenvorverkauf in allen Raiffeisenbanken Tirols, bei Bücher Zangerl (Salzburger Straße & M4 Wörgl), bei jeder oeticket.com Verkaufsstelle, im VZ Komma und unter www.komma.at.