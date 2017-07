Geowanderung zur Hundalm – Eis- und Tropfsteinhöhle

Angerberg: Hundalm |

Die nächste Geowanderung am Samstag, dem 22. Juli, führt zur Hundalm – Eis- und Tropfsteinhöhle. Treffpunkt ist um 8 Uhr in Ötztal-Bahnhof oder um ca. 9.15 Uhr in Angerberg, Embach.

Faszinierende Gebilde aus Eis wechseln sich ab mit geheimnisvollen Tropfstein-Formationen: eine ungewöhnliche Kombination und höchst selten. Wir erkunden gemeinsam die Hundalm-Eishöhle. Unbedingt eine warme Jacken mitnehmen. Der Forstweg führt zur Buchackeralm die sich wunderbar für eine Mittagsrast mit Einkehr anbietet. Anschließend Wanderung (ca. 30 Minuten) zum Höhleneingang und Führung mit Karbidlampen. Gehzeit: insgesamt fünf Stunden. Eintritt Eishöhle: € 6,- p.P.

Die Wanderung ist für Vereinsmitglieder kostenlos. Gäste sind immer willkommen und werden um einen Unkostenbeitrag von € 5,- gebeten. Kinder frei.

Anmeldung erbeten: Monika Mitterwallner, Tel. 0676-6279575, Werner Schwarz, Tel. 05263-6298 oder per E-Mail: geozentrumto@gmail.com.

Die Wanderung findet bei jedem Wetter statt.

Auf Ihr Kommen freut sich das Team des Geozentrums Tiroler Oberland.

www.geozentrum-tirol.at