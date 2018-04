Gewinnspiel: 10 x 2 Tickets für das Konzert von Max Giesinger

30.04.2018, 10:34 Uhr

Kufstein : Festung Kufstein |

Max Giesinger und Silent Disco – am 6. Juli 2018 wird auf der Festung Kufstein gefeiert und getanzt!

Im Sommer 2018 kommt hoher musikalischer Besuch nach Kufstein. Ausnahmetalent und Star der deutschsprachigen Musikszene, Max Giesinger, gastiert am Freitag, 6. Juli 2018 um 19:30 Uhr in der spektakulären Open-Air-Arena der Festung Kufstein. Schon mit seinen ersten Hits „Wenn sie tanzt“ und „80 Millionen“ hat Giesinger gezeigt, dass in ihm ein Songwriter von hoher eigenständiger Qualität steckt. Genau wie das Debüt trägt auch sein zweites Album einen programmatischen Titel – „Der Junge, der rennt“. Unterstützt von seiner großartigen Band sorgt der sympathische Künstler für beste Tanzstimmung bei seinen Live-Konzerten.

Coole After-Show-Party inklusive

***GEWINNSPIEL***

Gewinnen Sie mit den BEZIRKSBLÄTTERN 10 x 2 Tickets für Max Giesinger am Freitag, den 6. Juli um 19:30 Uhr in der spektakulären Open-Air-Arena der Festung Kufstein.

In bester Tanz- und Feierlaune wird im Anschluss an das Konzert die „Silent Disco After Party“ stattfinden. Bei dem einzigartigen Club-Konzept wird jedem ein kabelloser Kopfhörer zur Verfügung gestellt. Zwei DJs spielen gleichzeitig auf zwei unterschiedlichen Kanälen, zwischen denen die Feiernden nach Lust und Laune wählen können. Entweder man tanzt zu House, Electro, Hip Hop und Charts oder lieber zu Indie, Rock und Classics. Eine unvergessliche, ausgefallene Stimmungskulisse für Jung und Alt ist garantiert.